Беглов отказался открывать сады и парки для петербуржцев, потому что еще не время
Оснований для отмены запрета на посещение гражданами садов, парков и скверов в настоящее время нет. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Бориса Вишневского.
Глава города ссылается на методические рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в условиях эпидемии COVID-2019, установленные главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Согласно этим рекомендациям открытие мест отдыха, таких как парки и скверы, осуществляется только на третьем этапе, при условии соблюдения социальной дистанции.
«В парках и скверах куда безопаснее, чем в метро, автобусе или продуктовом супермаркете, — сказал «Фонтанке» Борис Вишневский. — Но губернатор отказывается отменить абсурдные запреты».
О трех этапах снятия коронавирусных ограничений стало известно 6 мая во время совещания Владимира Путина на тему выхода страны из режима самоизоляции.
Выход запланирован в три этапа, решение о смягчении ограничений принимают главы регионов. В Петербурге со снятием противокоронавирусных запретов не спешат.