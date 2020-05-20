Беглов отказался открывать сады и парки для петербуржцев, потому что еще не время

Оснований для отмены запрета на посещение гражданами садов, парков и скверов в настоящее время нет. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Бориса Вишневского.

Глава города ссылается на методические рекомендации по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в условиях эпидемии COVID-2019, установленные главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Согласно этим рекомендациям открытие мест отдыха, таких как парки и скверы, осуществляется только на третьем этапе, при условии соблюдения социальной дистанции.