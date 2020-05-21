FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +9
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.05.2020 18:22
12
Печать

Двое человек заболели COVID-19 в управлении комитета по законности Смольного. Оно занимается протоколами по нарушителям вирусных ограничений

В управлении по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Санкт-Петербурга (подразделение комитета по законности) зафиксировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Смольном настаивают, что они не участвовали в приеме граждан.

Информацию о заражении «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе комитета. По данным ведомства, заболевшие сотрудники не участвовали в приеме граждан в апреле и мае 2020 года (в апреле его не было совсем) и работают в разных отделах. Общий штат управления — 136 человек. С 30 марта по 3 апреля к работе привлекались двое, с 6 апреля по 30 апреля — 24 человека, с 6 по 8 мая — 22 человека. «Регулярная санитарная обработка и уборка помещений производятся в соответствии с рекомендациями и обязательными требованиями, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Все сотрудники снабжены средствами индивидуальной защиты, — говорят в комитете. — 13 мая была проведена дополнительная полная дезинфекция всех помещений управления силами СПб ГБУЗ «Петербургская городская дезинфекционная станция».

Именно в этом управлении проводится рассмотрение протоколов по статье 8–6–1 городского закона об административных нарушениях («Нарушение требований нормативно-правовых актов правительства Санкт-Петербурга, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга»). Она заработала с 8 апреля и распространяется на нарушителей смольнинского 121-го постановления, которое определяет противовирусные ограничения в Петербурге. Напомним, 13 мая у управления на Кондратьевском толпились десятки петербуржцев, которых вызвали, чтобы выписать им штрафы — в частности за прогулки в парках. Дела рассматривали заместители председателя комитета.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

teresha
Да потому что все эти санитарные правила - бред ,в частности, единый журнал для работников, в который все обязаны записывать температуру, которую измеряют единственным контактным градусником.
Или единственный санитайзер на всю контору.
ussr_forever
это Карма
Василий Марущак
Тут одно из двух, либо они сами не соблюдали те санитарные правила, что были возведёны в ранг закона, которые якобы гарантируют нам эпидемиологическую безопасность, либо вся эта совокупность мер ни рожна не работает, говоря дворовым языком-полное фуфло.
Есть ещё и моё маленькое скромное мнение, которое мне кажется наиболее объективным и правдоподобным, оно объединяет эти два варианта в один.
Солдатам с коронавирусного фронта большое спасибо за доблесть и ложь.
Покойтесь там в ленэкспо с миром.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний