Двое человек заболели COVID-19 в управлении комитета по законности Смольного. Оно занимается протоколами по нарушителям вирусных ограничений

В управлении по контролю за соблюдением законодательства об административных правонарушениях Санкт-Петербурга (подразделение комитета по законности) зафиксировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией. В Смольном настаивают, что они не участвовали в приеме граждан.

Информацию о заражении «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе комитета. По данным ведомства, заболевшие сотрудники не участвовали в приеме граждан в апреле и мае 2020 года (в апреле его не было совсем) и работают в разных отделах. Общий штат управления — 136 человек. С 30 марта по 3 апреля к работе привлекались двое, с 6 апреля по 30 апреля — 24 человека, с 6 по 8 мая — 22 человека. «Регулярная санитарная обработка и уборка помещений производятся в соответствии с рекомендациями и обязательными требованиями, в том числе с использованием дезинфицирующих средств. Все сотрудники снабжены средствами индивидуальной защиты, — говорят в комитете. — 13 мая была проведена дополнительная полная дезинфекция всех помещений управления силами СПб ГБУЗ «Петербургская городская дезинфекционная станция».