Авиапассажиров в России во время пандемии заставят носить маски и перчатки на протяжении всего полёта
Росавиация совместно с Роспотребнадзором разработала методические указания, которые необходимо будет выполнять при восстановлении пассажирских авиаперевозок в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается 21 мая на сайте Росавиации. Как и заявлялось далее, снятие ограничений будет разделено на три этапа.
Согласно указаниям, в течение всего полёта пассажиры, как и члены экипажа, обязаны будут находиться в масках и перчатках. Эти СИЗы должны быть в наличии на борту из расчёта смены масок каждые три часа полёта. Исключение сделают только для пилотов - им достаточно будет антисептика. При входе на борт будут измерять температуру.
Верхнюю одежду нужно будет убирать на полку для ручной клади. Вставать разрешат только для посещения уборной - режим «пристегните ремни» будет сохраняться во время всего полета. Обязанность контролировать социальную дистанцию в очереди в туалет ляжет на бортпроводника. Напитки и еда - только в индивидуальной упаковке.
Эти требования отменят на третьем этапе. Его отличие от остальных - ношение СИЗов при обнаружении на борту пассажира с признаками ОРВИ и повышенной температурой.
«Исходя из развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в пунктах отправления рейсов (в том числе международных и внутренних), оснащения воздушного судна высокоэффективными фильтрами воздуха, а также по другим показателям, таким как коэффициенты загрузки, время полета и особый характер полетного задания, полеты, выполняемые транспортными авиакомпаниями, полеты можно разделить на три уровня, а именно: полеты с высоким, средним и низким риском. Для различных уровней риска следует применять дифференцированные меры профилактики и контроля», - говорится в указаниях. Решение о выходе из режима ограничений принимает руководитель авиакомпании с учетом ситуации в регионах и риска выполняемых полетов.
Аэропорты тоже разделят по уровням риска - высокому и низкому. К первым отнесут все воздушные ворота, куда прибывают самолёты из стран, где подтверждено более 5000 случаев заражения COVID-19. От этого будут зависеть меры профилактики и контроля.
В аэропортах попросят соблюдать социальную дистанцию в полтора метра - отказаться от такой меры можно лишь при наличии СИЗов. Всё время будет действовать контроль температуры тела персонала аэропорта.
Задействование минимального количества персонала для работы в аэропорту отменят на втором. На третьем разрешат работать кафе и другим предприятиям общепита и перестанут измерять температуру на входе в аэропорт. Кроме того, на завершающей стадии либерализации мер откажутся и от усиленного санитарно-карантинного контроля судов и лиц, прибывших из-за рубежа. Также отменят информирование о том, что в аэропорту нельзя находиться более 2-х часов и с минимумом сопровождающих. До конца снятия ограничений экипажи будут развозить от дома до аэропорта и наоборот, чтобы исключить использование ими общественного транспорта, а терминалы и самолёты - усиленно дезинфицировать.