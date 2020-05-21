Авиапассажиров в России во время пандемии заставят носить маски и перчатки на протяжении всего полёта

Росавиация совместно с Роспотребнадзором разработала методические указания, которые необходимо будет выполнять при восстановлении пассажирских авиаперевозок в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщается 21 мая на сайте Росавиации. Как и заявлялось далее, снятие ограничений будет разделено на три этапа.

Согласно указаниям, в течение всего полёта пассажиры, как и члены экипажа, обязаны будут находиться в масках и перчатках. Эти СИЗы должны быть в наличии на борту из расчёта смены масок каждые три часа полёта. Исключение сделают только для пилотов - им достаточно будет антисептика. При входе на борт будут измерять температуру.

Верхнюю одежду нужно будет убирать на полку для ручной клади. Вставать разрешат только для посещения уборной - режим «пристегните ремни» будет сохраняться во время всего полета. Обязанность контролировать социальную дистанцию в очереди в туалет ляжет на бортпроводника. Напитки и еда - только в индивидуальной упаковке. Эти требования отменят на третьем этапе. Его отличие от остальных - ношение СИЗов при обнаружении на борту пассажира с признаками ОРВИ и повышенной температурой. «Исходя из развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции в пунктах отправления рейсов (в том числе международных и внутренних), оснащения воздушного судна высокоэффективными фильтрами воздуха, а также по другим показателям, таким как коэффициенты загрузки, время полета и особый характер полетного задания, полеты, выполняемые транспортными авиакомпаниями, полеты можно разделить на три уровня, а именно: полеты с высоким, средним и низким риском. Для различных уровней риска следует применять дифференцированные меры профилактики и контроля», - говорится в указаниях. Решение о выходе из режима ограничений принимает руководитель авиакомпании с учетом ситуации в регионах и риска выполняемых полетов.