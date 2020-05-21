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21.05.2020 19:46
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Перчатки, документы, каршеринг. Москва определилась с первым этапом снятия ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице первого этапа смягчения коронавирусных ограничений. Послабления вступят в силу с 25 мая.

Как следует из указа, опубликованного 21 мая на сайте мэра Москвы, к нормальному режиму работы в городе вернутся центры «Мои документы». Деятельность возобновят 88 пунктов, там будут проводить операции, которые невозможно реализовать в электронном виде. Одновременно с этим горожане смогут вновь использовать каршеринг. Аренда машин разрешена не менее, чем на пятидневный срок. Передвигаться по городу допустимо исключительно по электронному разрешению.

С 27 мая в столице будут действовать только московские цифровые пропуска. Жители других регионов могут оформить их уже сейчас.

Правила ношения медицинских масок и перчаток станут строже – использовать защиту необходимо не только в вагонах поездов, но и на вокзалах, у касс и на платформах.

Власти просят не отказываться от удалённого режима работы. Компаниям следует оставить дома как можно больше сотрудников.

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Комментарии (1)

krasnonosov
А зачем мне каршеринговая машина не менее чем на 5 дней? Такси тоже заставят брать не менее, чем на полгода с обязательством кормить и одевать таксиста?
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