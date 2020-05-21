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21.05.2020 12:53
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Статистику смертей от COVID-19 за сутки пополнили петербуржцы, скончавшиеся во второй половине апреля

Новыми жертвами коронавируса за минувшие сутки стали петербуржцы, скончавшиеся во второй половине апреля. Об этом 21 мая сообщает городской комитет по здравоохранению.

«Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020–2021 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Петербурге. Среди них женщины 68, 69, 86, 88 лет и мужчина 73 лет. Пациенты умерли во второй половине апреля», — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что все они имели множество хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и мочекаменную болезнь.

При этом основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией.

С учетом новых случаев, количество умерших от COVID-19 жителей Петербурга увеличилось до 104.

Как ранее уже писала «Фонтанка», комиссия рассматривает каждый случай заболевания отдельно. Точного времени, отведенного на вынесение решения, нет. Это приводит к тому, что в коронавирусную статистику попадают петербуржцы, умершие больше месяца назад.

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Комментарии (3)

260796841
На что у этой "комиссии" уходит почти целый месяц? Чем они там вообще занимаются?
Вскрытие тела и осмотр производятся в течении нескольких дней после смерти. Результаты теста на вирус у большинства умерших были получены еще при жизни, т.к. за редким исключениями болезнь убивает не быстро и пока идет борьба за жизнь пациента успевает придти результаты и первичного тестирования и контольного(в случае положительного первичного). Но даже если тест вообще не делался взяли его только посмертно, то получить его результаты это максимум неделя с учетом задержек в тестировании (а в норме вообще 2-3 дня).

На что уходят еще 2-3 недели?!

Или после того как их начали ловить на явной лжи и фальсификации статистики теперь "задним числом" начали пересматривать старые случаи и включать в статистику смертей от КОВИД-19, тех кто до этого момента числился умершим от "внебольничной пневмонии"?
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