Статистику смертей от COVID-19 за сутки пополнили петербуржцы, скончавшиеся во второй половине апреля

«Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020–2021 подтвердила еще пять смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Петербурге. Среди них женщины 68, 69, 86, 88 лет и мужчина 73 лет. Пациенты умерли во второй половине апреля», — заявили в ведомстве.

Новыми жертвами коронавируса за минувшие сутки стали петербуржцы, скончавшиеся во второй половине апреля. Об этом 21 мая сообщает городской комитет по здравоохранению.

Там также подчеркнули, что все они имели множество хронических заболеваний, в том числе гипертоническую болезнь, атеросклероз сосудов, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет и мочекаменную болезнь.

При этом основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией.

С учетом новых случаев, количество умерших от COVID-19 жителей Петербурга увеличилось до 104.

Как ранее уже писала «Фонтанка», комиссия рассматривает каждый случай заболевания отдельно. Точного времени, отведенного на вынесение решения, нет. Это приводит к тому, что в коронавирусную статистику попадают петербуржцы, умершие больше месяца назад.