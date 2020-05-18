В летальную статистику Петербурга от 18 мая попали пациенты, умершие больше месяца назад
Умершие от коронавируса жители Петербурга «стоят» в долгой очереди на вскрытие и признание. Статистический учет жертв опаздывает на месяц и более.
О пяти новых смертях от COVID-19 сообщил 18 мая комитет здравоохранения Петербурга. В список попала 88-летняя женщина, лежавшая во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС.
Этот стационар не входит в перечень перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом. «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ВЦЭРМ МЧС за комментарием.
«Да, подтверждаем смерть нашей пациентки, — сообщил сотрудник центра. — Она скончалась 15 апреля в неврологическом отделении».
После поступления женщины и подтверждения COVID-19 в начале апреля отделение закрыли на карантин и открыли его лишь 27-го числа.
В комитете здравоохранения Петербурга «Фонтанке» уточнили, что остальные случаи из статистики 18 мая — тоже апрельские. Двое 73-летних мужчин скончались 17 апреля, 68-летний пациент Госпиталя для ветеранов войн — 22 апреля, а 88-летний пенсионер из Покровской больницы — 25-го.
В Петербурге с начала эпидемии официально подтверждены 90 смертей от коронавируса. Каждый случай рассматривает комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020–2021. Без ее визы смерть в официальную статистику не попадает.
Точную длительность «ожидания» решения комиссии назвать сложно. Очевидно, умерших петербуржцев «тасуют» независимо от даты смерти. Например, летальные исходы от коронавируса двух врачей Александровской больницы, умерших до 25 апреля, комиссия подтвердила гораздо раньше «сегодняшних» пенсионеров — к 9 мая.
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