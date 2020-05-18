В летальную статистику Петербурга от 18 мая попали пациенты, умершие больше месяца назад

Умершие от коронавируса жители Петербурга «стоят» в долгой очереди на вскрытие и признание. Статистический учет жертв опаздывает на месяц и более.

О пяти новых смертях от COVID-19 сообщил 18 мая комитет здравоохранения Петербурга. В список попала 88-летняя женщина, лежавшая во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС.

Этот стационар не входит в перечень перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом. «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ВЦЭРМ МЧС за комментарием.