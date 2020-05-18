Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали четверо мужчин и пациентка медцентра МЧС
В комитете здравоохранения Петербурга рассказали подробности о пяти умерших от коронавирусной инфекции, которые пополнили статистику 18 мая.
Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила COVID-19 как причину смерти мужчин 68 и 73 лет, которых лечили в Госпитале для ветеранов войн, 73-летнего пациента горбольницы
«Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет», — уточняют в комздраве.
Единственной в списке женщиной оказалась 88-летняя пациентка Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени
Всего в Петербурге зарегистрировано 10 887 заболевших. Из них 2 209 человек выздоровели, 90 скончались. Главные новости о коронавирусе читайте в трансляции «Фонтанки».