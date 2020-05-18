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18.05.2020 11:48
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Новыми жертвами коронавируса в Петербурге стали четверо мужчин и пациентка медцентра МЧС

В комитете здравоохранения Петербурга рассказали подробности о пяти умерших от коронавирусной инфекции, которые пополнили статистику 18 мая.

Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила COVID-19 как причину смерти мужчин 68 и 73 лет, которых лечили в Госпитале для ветеранов войн, 73-летнего пациента горбольницы № 2 и 88-летнего пациента Покровской.

«Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет», — уточняют в комздраве.

Единственной в списке женщиной оказалась 88-летняя пациентка Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова МЧС России. В списке из 21 медучреждения, перепрофилированного под работу с коронавирусом, его нет.

Всего в Петербурге зарегистрировано 10 887 заболевших. Из них 2 209 человек выздоровели, 90 скончались. Главные новости о коронавирусе читайте в трансляции «Фонтанки».

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Комментарии (1)

мухомор
Хм, интересно-то как.
Когда мне звонили из отделения трансфузиологии медцентра МЧС, приглашая на процедуру кроводчи, уверяли что короны у них в центре нет, не беспокойтесь.
А тут вон он что выясняется.
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