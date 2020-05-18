Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 18 мая
Статистика заболевания коронавирусом в России идет на спад. В Петербурге число заболевших снижается третий день подряд. «Фонтанка» продолжает следить за ситуацией в режиме онлайн.
Роспотребнадзор рекомендует вдвое сократить число посадочных мест в самолетах в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.
"При продаже билетов следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, а также на этапе регистрации на рейс – исключение рассадки пассажиров на посадочные места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.
Умершие от коронавируса жители Петербурга «стоят» в долгой очереди на вскрытие и признание. Статистический учет жертв опаздывает на месяц и более.
О пяти новых смертях от COVID-19 сообщил 18 мая комитет здравоохранения Петербурга. В список попала 88-летняя женщина, лежавшая во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС.
Этот стационар не входит в перечень перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом. «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ВЦЭРМ МЧС за комментарием.
«Да, подтверждаем смерть нашей пациентки, — сообщил сотрудник центра. — Она скончалась 15 апреля в неврологическом отделении».
После поступления женщины и подтверждения COVID-19 в начале апреля отделение закрыли на карантин и открыли его лишь 27-го числа.
В комитете здравоохранения Петербурга «Фонтанке» уточнили, что остальные случаи из статистики 18 мая — тоже апрельские. Двое 73-летних мужчин скончались 17 апреля, 68-летний пациент Госпиталя для ветеранов войн — 22 апреля, а 88-летний пенсионер из Покровской больницы — 25-го.
Точную длительность «ожидания» решения комиссии назвать сложно. Очевидно, умерших петербуржцев «тасуют» независимо от даты смерти.
Личные данные десятков тысяч россиян, которые были оштрафованы за нарушение режима самоизоляции в Москве, оказались доступны на сайтах для оплаты штрафов по номеру начисления. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает «Коммерсантъ».
«По уникальному идентификатору начислений (УИН) штрафа за нарушение самоизоляции в Москве в сервисах их оплаты можно обнаружить персональные данные оштрафованного, в том числе фамилию, имя, отчество и паспортные данные», — сообщает издание, отмечая, что по состоянию на 10 мая таких штрафов выписано более 35 000.
Однако в Департаменте информационных технологий Москвы утверждают, что номер УИН в постановлении о назначении штрафа предназначен только для лица, привлеченного к административной ответственности. Если гражданин передает третьим лицам или выкладывает в Интернет скриншоты постановления с УИН штрафа, это не означает нарушения законодательства о персональных данных контролирующим органом, настаивают в мэрии столицы.
О работе Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах в Федеральном казначействе, куда журналистов переадресовала мэрия Москвы, комментариев не предоставили. Юристы отмечают, что пострадавшие граждане вправе писать обращения в Роскомнадзор, но если регулятор и назначит штраф, то он пойдёт в доход государства, а не на компенсации пострадавшим. Эксперты по кибербезопасности напоминают, что аналогичные дыры в системах безопасности ранее существовали при банковских платежах, но были устранены.
Бельгия объявила о снятии некоторых коронавирусных ограничений уже с 18 мая.
«Музеи и зоопарки вновь могут быть открыты, хотя они должны продавать билеты онлайн и на определенное время», — сообщает 18 мая Deutsche Welle.
Школы также открывают свои двери для учеников. Занятия будут проходить по строгим правилам социального дистанцирования.
Власти Бельгии также разрешили спортивным клубам приступить к тренировкам при условии, что в них участвуют не более 20 человек.
Всего в Бельгии выявлено 55280 случаев COVID-2019.
В петербургском психоневрологическом интернате
13 человек выздоровели, за прошедшую неделю новых случаев заражения не фиксировалось. COVID-19 выявили также у 56 сотрудников, 20 из них на данный момент выздоровели.
По итогам последнего рабочего дня 15 мая в петербургское метро спустились 683 тысячи человек. Максимальный показатель за 6–8 мая составлял 555 тысяч.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, эти цифры все равно очень далеки от доэпидемических показателей подземки. Тогда, напомним, ежедневный пассажиропоток составлял 2,4 млн человек.
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В комитете здравоохранения Петербурга рассказали подробности о пяти умерших от коронавирусной инфекции, которые пополнили статистику 18 мая.
Комиссия по анализу летальных исходов подтвердила COVID-19 как причину смерти мужчин 68 и 73 лет, которых лечили в Госпитале для ветеранов войн, 73-летнего пациента горбольницы
«Пациенты имели хронические заболевания, в том числе гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, кардиосклероз, сахарный диабет», — уточняют в комздраве.
Единственной в списке женщиной оказалась 88-летняя пациентка Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени
Генеральная прокуратура РФ констатирует, что в ряде регионов выплаты «коронавирусных» доплат медперсоналу прошли с нарушениями.
«Органы прокуратуры продолжают работу по защите прав медицинских работников, которые непосредственно работают с больными коронавирусом, на получение выплат стимулирующего характера. <...> В настоящее время проверки организованы во всех субъектах страны», — сообщается 18 мая на сайте прокуратуры РФ.
В данный момент меры прокурорского реагирования были приняты в 10 регионах: Самарской, Новосибирской, Мурманской, Владимирской, Орловской, Иркутской, Курской, Белгородской, Нижегородской, Челябинской областях, Краснодарском и Пермском краях.
Проект резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывающий к независимой оценке решений и действий по пандемии новой коронавирусной инфекции, поддерживают 122 страны, при этом Китай в документе открыто не упоминается. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщает The Guardian.
Ожидается, что голосование по вопросу независимого расследования пройдёт во вторник утром. Пекин идею расследования не поддерживает.
Режим всеобщей строгой самоизоляции в Крыму с 18 мая отменен для всех граждан, кроме пожилых людей старше 65 лет. Также будут сняты ограничения по работе предприятий, но всем объектам курортной отрасли, общепиту и предприятиям с массовым скоплением людей пока работать запрещено, сообщает РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил, что при развитии эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией на полуострове в негативном ключе режим самоизоляции могут снова ужесточить.
С 12 мая на полуострове внедрен режим ношения масок в общественных местах. Все прибывающие в Крым, не имеющие здесь регистрации или собственности, обязаны находиться на двухнедельном карантине в обсерваторе.
Индекс самоизоляции в Петербурге утром 18 мая снижается быстрее, чем в предыдущий рабочий день, 15 мая, примерно на 0,1 балла. Сегодняшняя динамика такова:
- на 6:50 — 4,4 балла,
- на 7:40 — 3,7 балла,
- на 8:30 — 3 балла (в пятницу — 3,1 балла),
- на 8:50 — 2,8 балла (в пятницу — 2,9 балла),
- на 9:20 — 2,5 балла (в пятницу — 2,4 балла),
- на 10:11 — 2,1 балла (в пятницу — 2,3 балла).
Вчера, 17 мая, по итогам дня индекс самоизоляции в Петербурге составил 3,2 балла, это на 0,6 балла больше, чем в среднее воскресенье до распространения коронавируса. Это был самый высокий показатель за период с 3 мая. Для сравнения, в прошлое воскресенье, 10 мая, индекс составлял 3,1 балла.
За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть ещё пяти человек от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф» на 18 мая.
Таким образом, всего в Северной столице зафиксировано 90 летальных исходов. В России за последние 24 часа выявили 91 умершего от COVID-19. Лидером остаётся Москва, где зарегистрировано 77 смертей.
В Петербурге за сутки выявлено 425 новых случаев заболевания коронавирусом. Это на 26 меньше, чем сутками ранее.
За прошедший день коронавирус обнаружили в 81 из 85 регионов страны. Бессменным лидером по новым выявленным случаям остается Москва с 3238. На второй строчке обосновалась Московская область с 921. Замыкает тройку сегодня Петербург. С начала пандемии в городе уже 10887 заболевших.
Петербургский оперативный штаб уточняет, что за прошедший день на COVID-2019 обследовали 2792 человека. На карантине в городе находятся 3712, из которых 735 на самоизоляции, а 194 содержатся в обсерваторе.