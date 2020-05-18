Умершие от коронавируса жители Петербурга «стоят» в долгой очереди на вскрытие и признание. Статистический учет жертв опаздывает на месяц и более.

О пяти новых смертях от COVID-19 сообщил 18 мая комитет здравоохранения Петербурга. В список попала 88-летняя женщина, лежавшая во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС.

Этот стационар не входит в перечень перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом. «Фонтанка» обратилась в пресс-службу ВЦЭРМ МЧС за комментарием.

«Да, подтверждаем смерть нашей пациентки, — сообщил сотрудник центра. — Она скончалась 15 апреля в неврологическом отделении».



После поступления женщины и подтверждения COVID-19 в начале апреля отделение закрыли на карантин и открыли его лишь 27-го числа.

В комитете здравоохранения Петербурга «Фонтанке» уточнили, что остальные случаи из статистики 18 мая — тоже апрельские. Двое 73-летних мужчин скончались 17 апреля, 68-летний пациент Госпиталя для ветеранов войн — 22 апреля, а 88-летний пенсионер из Покровской больницы — 25-го.

Точную длительность «ожидания» решения комиссии назвать сложно. Очевидно, умерших петербуржцев «тасуют» независимо от даты смерти.

