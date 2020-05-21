В День города полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости произведут медики, сражающиеся с коронавирусом
27 мая, в День города Санкт-Петербурга, полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости будет символичным. Традицию доверят городским врачам, которые всю весну борются с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости по традиции будет посвящен Дню города — Дню основания Санкт-Петербурга. Выстрел сигнального орудия произведут главные врачи городских медицинских учреждений: клинической инфекционной больницы
В этом году Петербургу исполняется 317 лет. Празднование пройдёт в режиме онлайн. Центральными событиями станут шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концерт #Петербург317.
На сегодняшний день в Петербурге выявлено 12203 случая инфицирования. 104 человека, по официальным данным, скончались. В списке памяти, который составляют врачи, значатся 20 петербургских медиков, которые умерли, заразившись COVID-19.