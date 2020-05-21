В День города полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости произведут медики, сражающиеся с коронавирусом

27 мая, в День города Санкт-Петербурга, полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости будет символичным. Традицию доверят городским врачам, которые всю весну борются с распространением новой коронавирусной инфекции.



«Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости по традиции будет посвящен Дню города — Дню основания Санкт-Петербурга. Выстрел сигнального орудия произведут главные врачи городских медицинских учреждений: клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина (Д. А. Гусев) , госпиталя для ветеранов войн (М. Ю. Кабанов) , детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова (Л. Н. Исанкина) , городской многопрофильной больницы № 2 (В. А. Волчков) и городской больницы Святого Георгия (В. В. Стрижелецкий) », — сообщают в Смольном 21 мая.

