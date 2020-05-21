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21.05.2020 12:48
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В День города полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости произведут медики, сражающиеся с коронавирусом

27 мая, в День города Санкт-Петербурга, полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости будет символичным. Традицию доверят городским врачам, которые всю весну борются с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости по традиции будет посвящен Дню города — Дню основания Санкт-Петербурга. Выстрел сигнального орудия произведут главные врачи городских медицинских учреждений: клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина (Д. А. Гусев), госпиталя для ветеранов войн (М. Ю. Кабанов), детской городской клинической больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова (Л. Н. Исанкина), городской многопрофильной больницы № 2 (В. А. Волчков) и городской больницы Святого Георгия (В. В. Стрижелецкий)», — сообщают в Смольном 21 мая.

В этом году Петербургу исполняется 317 лет. Празднование пройдёт в режиме онлайн. Центральными событиями станут шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концерт #Петербург317.

На сегодняшний день в Петербурге выявлено 12203 случая инфицирования. 104 человека, по официальным данным, скончались. В списке памяти, который составляют врачи, значатся 20 петербургских медиков, которые умерли, заразившись COVID-19.

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Комментарии (3)

teresha
Что ли главврачам заняться нечем сейчас?
AGP
"Трубка 15, прицел 120", по короне--огонь!
hedgehog_
выстрел будет произведен юзаными масками и перчатками?
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