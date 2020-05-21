День города отпразднуют онлайн: на 317-летие Петербург ждет рекордный DrumПарад и гала-концерт в Петропавловке

Шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концерт #Петербург317 станут центральными событиями празднования Дня города, который впервые пройдет в онлайн-формате. 27 мая на сайте tv.fontanka.ru зрители станут свидетелями необычного шоу: команды барабанщиков, находясь в разных концах страны и точках планеты, продефилируют в прямом эфире.



Кульминацией праздника станет флешмоб: барабанщики исполнят тутти специально написанную композицию, и тем самым установят новый рекорд. Посмотреть, как это будет происходить, можно будет на странице tv.fontanka.ru.