День города отпразднуют онлайн: на 317-летие Петербург ждет рекордный DrumПарад и гала-концерт в Петропавловке
Шоу барабанщиков DrumПарад и гала-концерт #Петербург317 станут центральными событиями празднования Дня города, который впервые пройдет в онлайн-формате. 27 мая на сайте tv.fontanka.ru зрители станут свидетелями необычного шоу: команды барабанщиков, находясь в разных концах страны и точках планеты, продефилируют в прямом эфире.
Кульминацией праздника станет флешмоб: барабанщики исполнят тутти специально написанную композицию, и тем самым установят новый рекорд. Посмотреть, как это будет происходить, можно будет на странице tv.fontanka.ru.
К слову, год назад Петербург уже прославился мировым рекордом, установленным прямо на Невском проспекте. Напомним, тогда 1288 барабанщиков сыграли самое массовое крещендо, зарегистрировать которое приезжал представитель Книги рекордов Гиннесса.
Также вечером 27 мая горожан ждет праздничный концерт #Петербург317 прямо из сердца города — Петропавловской крепости. В нем встретятся разные жанры и инструменты, включая даже карильон Петропавловского собора. Представление, которое будет показано в эфире телеканала «78», включает классику и джаз, балет и уличные театры, а также файер-шоу. Среди участников концерта — восходящая звезда классической музыки, победитель международного конкурса молодых музыкантов Eurovision Young Musicians 2018 пианист Иван Бессонов, солист и хореограф Мариинского театра Юрий Смекалов, певица Светлана Феодулова, чей голос был занесен в книги рекордов России и Гиннесса как самый высокий голос в мире, а также Эдвин Мартон, Юрий Гальцев, Игорь Корнелюк, Лариса Луппиан, Михаил Боярский, Алиса Вокс, группа «Марсель», Евгения Зима, Григорий Чернецов, ВИА «Пролетарское танго», KREС и Джей Мар.
Подробнее о мероприятии можно узнать в группе Petersburg317. Организатор — комитет по культуре Санкт-Петербурга. 12+