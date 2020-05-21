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21.05.2020 10:39
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Суточное число выявленных случаев коронавируса в Петербурге продолжает сокращаться

В Петербурге за сутки выявили 408 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные сайта стопкоронавирус.рф на 21 мая. Днём ранее заражённых было на 47 больше.

В России за сутки зафиксировали 8849 носителей COVID-19, чуть больше, чем за 19 мая. На сегодняшний день в стране 317 554 случаев новой коронавирусной инфекции. 92 681 человек выздоровели, 3 099 скончались.

В Петербурге поправились уже 2661 пациент, умерло, по официальным данным, 104 человека.

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