Ленобласть и Севастополь отказались от использования уральских аппаратов ИВЛ. До тех пор, пока не установят причины пожаров в больницах

После пожаров в больницах Москвы и Петербурга власти сразу двух регионов РФ временно отказались использовать уральские аппараты искусственной вентиляции легких. Ранее была озвучена версия, что ЧП могут быть связаны с работой медицинского оборудования.

Как сообщает 47news 12 мая, неделю назад в Ленобласть пришла партия из десяти аппаратов ИВЛ марки «Авента» с Уральского приборостроительного завода (УПЗ), четыре из которых отправились в больницы Всеволожска и Тосно, а еще два — в Тихвин. Однако вводить их в эксплуатацию не спешат.



«До конца разбирательства использовать их не планируем», — сообщили журналистам в областном комитете по здравоохранению.

При этом всего до конца мая в регион должны поступить 123 единицы оборудования от указанного производителя.

Такое же решение приняли власти Севастополя, пишет РБК. По информации издания, временно исполняющий обязанности губернатора города Михаил Развожаев поручил отказаться от медтехники уральского производства «до тех пор, пока специалисты не дадут официальное заключение о том, в чем проблема с этими аппаратами».

Напомним, минувшим утром в переоборудованной под больных с коронавирусом петербургской больнице Святого Георгия произошел пожар, унесший жизни пяти пациентов. По одной из версий, причиной возгорания мог стать произведенный на Уральском приборостроительном заводе аппарат ИВЛ. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Подробнее — в материале «Фонтанки».

Это уже не первый пожар в медучреждении, который может быть связан с аппаратом ИВЛ, произведенным уральским предприятием. Несколькими днями ранее аналогичное происшествие произошло в московской больнице имени Спасокукоцкого. Погиб один пациент.

