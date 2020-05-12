Пять пациентов погибли в результате пожара в больнице на Северном проспекте, 1. Возбуждено уголовное дело.

Пожар в больнице Святого Георгия: что известно на 11 утра

Фото: Сергей Михайличенко / коллаж / «Фонтанка.ру»

Первые сообщения о пожаре в стационаре, который ранее был перепрофилирован под лечение больных с коронавирусом, поступили в 6:23. Пожарные расчеты были на месте через шесть минут. Они наблюдали, что из окна шестого этажа шел дым. На этом этаже больницы расположено отделение реанимации.

Как рассказал прокурор Петербурга Сергей Литвиненко, возгорание произошло в палате, где четверо пациентов на ИВЛ погибли. Затем количество погибших, по данным главы ГСУ СК РФ по Петербургу Александра Клауса, увеличилось до пяти.



Врачи своевременно начали эвакуацию пациентов с этажа на нижние этажи, что позволило избежать больших жертв. Всего было эвакуировано, по данным МЧС, 150 человек.

К 7 утра пожар, которому был присвоен 2-й повышенный номер сложности, был локализован, а еще через час — ликвидирован. В 9:40 огнеборцы начали разъезжаться от больницы. Выгорело 10 квадратных метров.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Всех сотрудников, принимавших участие в тушении на этаже, по окончании работ продезинфицировали.

Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

В рамках дела назначен ряд экспертиз, в том числе и пожарно-техническая. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность аппарата ИВЛ.

Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета и прокуратуры.

По информации из стационара, аппарат искусственной вентиляции легких, который мог стать причиной возгорания, был произведен на Уральском приборостроительном заводе. Его привезли в Петербург меньше месяца назад прямо с производства.



Все погибшие старше 59 лет. Это 59-летние Елена и Андрей, 61-летний Анатолий, 60-летний Василий и 67-летний Юрий. Все они, как ранее сообщали власти, находились в отделении реанимации на шестом этаже здания, в палате для пациентов на ИВЛ.

