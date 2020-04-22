Мантуров: В апреле производство аппаратов ИВЛ в России будет увеличено в восемь раз

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что производство аппаратов искусственной вентиляции легких в этом месяце увеличено в восемь раз. Об этом 22 апреля он заявил в рамках заседания президиума координационного совета при кабмине РФ по борьбе с распространением коронавируса. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, в апреле производство аппаратов ИВЛ вырастет с 100 до 800 единиц, в мае — до 2,5 тысячи единиц, в июне — до 3,5 тысячи единиц.

Мантуров также напомнил, что на территории России действуют два предприятия, которые выполняют задачу по обеспечению медучреждений страны подобным оборудование и оба находятся в Екатеринбурге. Это Уральский приборостроительный завод, входящий в одну из структур госкорпорации «Ростех», а также частная компания «Тритон».