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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 18:56
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Министр здравоохранения отправил в Петербург уральских инженеров для проверки всех ИВЛ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил заводу-производителю провести проверку поставленных в Петербург аппаратов ИВЛ. Об этом после разговора с ним о ситуации с пожаром в больнице Святого Георгия, из-за которого скончались пять пациентов, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

«По его [Мурашко] поручению выезжает группа специалистов с завода, которые проведут проверку всех аппаратов, которые были поставлены в Петербург», — сообщил Эргашев 12 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».

Как писала «Фонтанка», 440-миллионный контракт на поставку оборудования в больницу Святого Георгия был заключен с АО «Концерн "Радиоэлектронные технологии"» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору помочь в расследовании пожаров в московской и петербургской больницах, которые могли быть вызваны возгоранием аппаратов искусственной вентиляции легких. Безопасность установленных в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ после пожаров проверит Росздравнадзор.

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Комментарии (2)

260566471
Вы на полном серьезе считаете что это Российское производство ? Я сам лично ремонтирую системы ГО и ЧС импортные. На днях отправил претензии корейцам, что их система оповещения горела уже 3 раза ...открытым пламенем( внутри корпуса). Просто есть сборщики из импортных комплектующих без понимания вопроса. Надо "гонять" во всех режимах. Проблема в том, что корейцы например передали часть изготовления в Китай...я просто вижу это на примере одной и то же продукции ( мы и сами разрабатываем и выпускаем много чего). Производство своих комплектующих "тянет" еще Белоруссия, у нас думаю последние остатки технологов производства, разработчиков-электронщиков с опытом практической работы. Буду рад если покажут воочию начинку нашей Российской продукции...и шепотом , а кое где переклеивают наклейки на "Сделано в России". Так и живем.
sega177
Ростех... Чубайс...
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