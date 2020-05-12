Министр здравоохранения отправил в Петербург уральских инженеров для проверки всех ИВЛ
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил заводу-производителю провести проверку поставленных в Петербург аппаратов ИВЛ. Об этом после разговора с ним о ситуации с пожаром в больнице Святого Георгия, из-за которого скончались пять пациентов, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.
«По его [Мурашко] поручению выезжает группа специалистов с завода, которые проведут проверку всех аппаратов, которые были поставлены в Петербург», — сообщил Эргашев 12 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».
Как писала «Фонтанка», 440-миллионный контракт на поставку оборудования в больницу Святого Георгия был заключен с АО «Концерн "Радиоэлектронные технологии"» (входит в госкорпорацию «Ростех»).
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору помочь в расследовании пожаров в московской и петербургской больницах, которые могли быть вызваны возгоранием аппаратов искусственной вентиляции легких. Безопасность установленных в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ после пожаров проверит Росздравнадзор.