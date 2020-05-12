Министр здравоохранения отправил в Петербург уральских инженеров для проверки всех ИВЛ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил заводу-производителю провести проверку поставленных в Петербург аппаратов ИВЛ. Об этом после разговора с ним о ситуации с пожаром в больнице Святого Георгия, из-за которого скончались пять пациентов, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

«По его [Мурашко] поручению выезжает группа специалистов с завода, которые проведут проверку всех аппаратов, которые были поставлены в Петербург», — сообщил Эргашев 12 мая в эфире канала «Санкт-Петербург».