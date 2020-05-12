Голикова поручила Минздраву помочь в расследовании пожара в петербургской больнице
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору помочь в расследовании пожаров в московской и петербургской больницах, которые могли быть вызваны возгоранием аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом она заявила 12 мая на брифинге в Доме правительства, который транслировал телеканал «Россия 24».
«Я хочу принести соболезнования близким тех людей, которые пострадали во время этих двух трагедий. Мы со своей стороны, я как вице-премьер, курирующий вопросы здравоохранения в правительстве, дала поручения Минздраву и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие, и если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).
Напомним, пожар в больнице Святого Георгия на Северном проспекте в Петербурге 12 мая унес жизни пяти пациентов. По предварительной информации, причиной возгорания мог стать произведенный на Уральском приборостроительном заводе аппарат ИВЛ. Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).
Главврач больницы Святого Георгия уже заявил, что оборудование этой марки не будет использоваться до конца расследования. К проверке безопасности аппаратов ИВЛ также подключился Росздравнадзор. В Ростехе (поставщик входит в госкорпорацию) заявили, что нареканий к безопасности их продукции ранее не было.
Аналогичное ЧП несколько дней назад произошло в московской больнице имени Спасокукоцкого, где среди возможных причин случившегося также рассматривается замыкание аппарата искусственной вентиляции легких, произведенного уральским предприятием.