Голикова поручила Минздраву помочь в расследовании пожара в петербургской больнице

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Росздравнадзору помочь в расследовании пожаров в московской и петербургской больницах, которые могли быть вызваны возгоранием аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом она заявила 12 мая на брифинге в Доме правительства, который транслировал телеканал «Россия 24».



«Я хочу принести соболезнования близким тех людей, которые пострадали во время этих двух трагедий. Мы со своей стороны, я как вице-премьер, курирующий вопросы здравоохранения в правительстве, дала поручения Минздраву и Росздравнадзору, чтобы они оказывали максимальное содействие, и если есть необходимость, участвовали в тех проверочных мероприятиях, которые будут проведены компетентными органами по этим двум ситуациям», — заявила Голикова (цитата по ТАСС).