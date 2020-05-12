По словам главы больницы, на смене в момент пожара были 65 сотрудников, из которых 8 — на отделении реанимации, где и произошло возгорание. Из горящего отделения эвакуировали 15 человек. Еще 135 пациентов со средним и легким течением болезни перевели на другую территорию.

«Черная история в жизни нашего стационара» — так назвал пожар, при котором погибли пять человек, главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий на брифинге для журналистов 12 мая.

Как уточнил руководитель отделения реанимации Владимир Сулима, сотрудники подразделения сделали все, чтобы минимизировать потери среди пациентов.

«Мы всю жизнь будем помнить эту трагедию. Есть погибшие, перед родственниками которых мы чувствуем свою неизбывную вину», — заявил врач.

По его словам, произошло возгорание аппарата ИВЛ марки «Авента-М», до этого к работе техники претензий не было. Сами аппараты были получены 1 мая. В сгоревшей палате на ИВЛ находились трое из четырех пациентов.

«В настоящее время аппараты в работе не используются. Мы работаем на другой технике. До конца расследования их не будем эксплуатировать», — уточнил главврач.

СМИ также пишут, что в горевшей больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве были ИВЛ от того же производителя.

Как выяснила «Фонтанка», больница Святого Георгия в конце апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов искусственной вентиляции легких от «Уральского приборостроительного завода» марки «Авента-М». Цена за одну единицу товара составляет 1 млн 862 тысячи рублей.