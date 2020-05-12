Главврач больницы Святого Георгия: Аппараты ИВЛ той же марки, что и загоревшиеся, не будут использоваться до конца расследования
«Черная история в жизни нашего стационара» — так назвал пожар, при котором погибли пять человек, главный врач больницы Святого Георгия Валерий Стрижелецкий на брифинге для журналистов 12 мая.
По словам главы больницы, на смене в момент пожара были 65 сотрудников, из которых 8 — на отделении реанимации, где и произошло возгорание. Из горящего отделения эвакуировали 15 человек. Еще 135 пациентов со средним и легким течением болезни перевели на другую территорию.
автор видео Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Как уточнил руководитель отделения реанимации Владимир Сулима, сотрудники подразделения сделали все, чтобы минимизировать потери среди пациентов.
«Мы всю жизнь будем помнить эту трагедию. Есть погибшие, перед родственниками которых мы чувствуем свою неизбывную вину», — заявил врач.
По его словам, произошло возгорание аппарата ИВЛ марки «Авента-М», до этого к работе техники претензий не было. Сами аппараты были получены 1 мая. В сгоревшей палате на ИВЛ находились трое из четырех пациентов.
«В настоящее время аппараты в работе не используются. Мы работаем на другой технике. До конца расследования их не будем эксплуатировать», — уточнил главврач.
СМИ также пишут, что в горевшей больнице
Как выяснила «Фонтанка», больница Святого Георгия в конце апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов искусственной вентиляции легких от «Уральского приборостроительного завода» марки «Авента-М». Цена за одну единицу товара составляет 1 млн 862 тысячи рублей.
Пожар в больнице Святого Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».