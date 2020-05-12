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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 12:28
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Уральские ИВЛ в горевшую больницу Святого Георгия завозили по 400-миллионному контракту. В нем — 237 аппаратов

Больница Святого Георгия в конце апреля заключила контракт на поставку 237 аппаратов искусственной вентиляции легких от «Уральского приборостроительного завода». 12 мая стало известно, что пожар в больнице начался от одного из автоматов.

Судя по данным сайта госзакупок, контракт был заключен 24 апреля с АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (входит в госкорпорацию «Ростех»). Цена его — 441 млн рублей. По условиям контракта, предприятие должно поставить и ввести в эксплуатацию 237 аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» 2020 года выпуска. Согласно спецификации, цена за одну единицу товара составляет 1 млн 862 тысячи рублей. Производитель — АО «Уральский приборостроительный завод».

Напомним, губернатор Александр Беглов озвучил предварительные данные, согласно которым причиной пожара в больнице 12 мая стало короткое замыкание электрооборудования. Загорелся один из аппаратов ИВЛ. Собеседники «Фонтанки» указывали на производителя — «Уральский приборостроительный завод». Это подтверждают и источники ТАСС, которые сообщили, что аппараты в горевшей больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге изготовлены одним заводом.

Напомним, пожар в больнице Св. Георгия начался в седьмом часу утра 12 мая. Погибли 5 человек, находившиеся в одной палате. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В начале апреля «Фонтанка» рассказывала о перспективах производства аппаратов ИВЛ в Петербурге. Среди прочего сообщалось, что в портфеле ГК «Ростех» есть регудостоверения на линейку аппаратов ИВЛ «Авента», «Авента-У» и «Авента-М», «Фаза», «Поток» производства АО «Уральский приборостроительный завод».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

mjaroslav
Хм. Гугл выдает стоимость ИВЛ "Авента-М" в 1500тр, а не 1860тр... Меня терзают смутные сомнения...
Sambik
В Китае аппарат ИВЛ стоит 300 000 рублей. Ничем не хуже и работает отлично.
Вот и вся арифметика.
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