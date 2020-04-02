Провентилировали вопрос. Можно ли наладить в Петербурге выпуск аппаратов ИВЛ

В Петербурге возобновится производство аппаратов, применяемых, в том числе, для лечения осложнений коронавирусной инфекции. Но чтобы оснастить ими клиники, сдерживать вирус самоизоляцией придется до начала 2021 года.

автор фото Евгения Яблонская/Коммерсантъ

Пока МИД отправляет в США гуманитарную партию аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ), российские регионы, в том числе Петербург, ищут поставщиков для пополнения собственных резервов на случай, если каникулы не смогут сдержать развитие пандемии. Местные компании готовы наладить выпуск — но не быстро и при гарантированном госзаказе. Спасение чиновники пока видят в аренде приборов у частных клиник. Аппарат ИВЛ берет на себя процесс обеспечения организма кислородом, когда перестают работать легкие, что дает время на борьбу с заболеванием. В случаях, когда заражение новым коронавирусом вызывает тяжелые осложнения, такое устройство дает больным наилучшие шансы на выживание.



Сейчас в стационарах Петербурга есть 1898 аппаратов ИВЛ. Из них в инфекционных стационарах — 189. Пока дефицита оборудования нет, но на случай распространения коронавирусной инфекции власти Северной столицы стремятся пополнить запасы. Ранее сообщалось о планах приобрести 150 единиц такой техники. По данным РБК на 1 апреля, сейчас в Смольном хотят купить уже 195 устройств.

Но получить дополнительные аппараты ИВЛ оказалось не так просто. «Есть проблема в наличии этих аппаратов», — признал в ходе заседания Законодательного собрания 1 апреля вице-губернатор Евгений Елин. По его словам, Смольный ожидает поставок через Минпромторг, а также сам работает с поставщиками и восстанавливает производство устройств ИВЛ на территории Петербурга. Чиновник пояснил, что полгода назад в городе приостановили их выпуск, но в настоящее время идет работа по его возобновлению.

По информации комитета по здравоохранению, речь идет о петербургском предприятии «Электромедоборудование», которое входит в состав группы «Стройреанимация». На сайте «Стройреанимации» можно найти сведения об аппарате ИВЛ «ЭМО 500». Устройство предназначено для проведения искусственной вентиляции легких у взрослых и детей с массой тела от 5 кг в отделениях реанимации, хирургии, интенсивной терапии. «Аппарат имеет все современные режимы вентиляции, благодаря широкому набору встроенных функциональных модулей обеспечивает непрерывный респираторный мониторинг и контроль функций газообмена пациентов», — говорится в описании.



По данным СПАРК, у компании имеется действующий сертификат ЕАЭС, выданный в январе 2019 года и действительный до 2024 года. В 2018-2019 годах компания заключила три контракта на поставку ИВЛ в больницы Ессентуков и Минвод на 1,5 млн рублей каждый. В «Стройреанимации» подтвердили, что речь о возобновлении производства «ЭМО 500» идет, но дополнительные комментарии пообещали предоставить лишь на следующей неделе. По словам участников рынка, фактически проект по выпуску ИВЛ у «Электромедоборудования» дальше пилотов в Ессентуках и Минводах не пошел. Причиной мог стать корпоративный конфликт: инженерная команда не сошлась с «продажниками» во взглядах на развитие бизнеса и покинула компанию. Сейчас руководство предпринимает попытки вернуть кадры, но пока не преуспело. «Удастся ли найти замену, не понятно — специалистов мало в этой области, она очень узкая», — говорит собеседник издания. При этом продукция «Электромедоборудования» — это, по сути, сборка. Сама компания не производила комплектующие, за исключением небольших деталей, все компоненты покупали на стороне.



Но на рынок производства аппаратов ИВЛ готовы выходить и другие игроки. К примеру, завод «Красногвардеец», который свернул выпуск оборудования для искусственной вентиляции легких более 10 лет назад, уведомил комитет по здравоохранению о том, что готов заново наладить производство.

Сейчас «Красногвардеец» выпускает аппарат для ингаляционного наркоза «Орфей-М». В конце марта компания разместила на своем сайте справку о том, как использовать его для искусственной вентиляции легких. Как пояснил «Фонтанке» Виктор Антонов, директор по развитию АО «Красногвардеец», устройство для длительной ИВЛ не предназначено, но в экстренных случаях может использоваться для этой цели. «Он дает все необходимые режимы вентиляции, но есть ряд нюансов. Мы дали рекомендации, как лучше это сделать, если врач решится», — сказал он. По словам специалиста, в петербургских клиниках сейчас 10–12 устройств «Орфей-М», из них 2 в больнице имени Боткина, но в основном продукцию «Красногвардейца» закупают регионы. Объем выпуска — 120–150 аппаратов в год.



В октябре 2019 года «Красногвардеец» приступил к разработке аппаратов ИВЛ турбинного типа. Устройство сможет применяться как в стационарах, так и в транспорте — машинах скорой помощи или медицинской авиации.

Правда, быстро обеспечить петербургские клиники оборудованием вряд ли получится. По словам Антонова, обычно разработка «с нуля» занимает 3–4 года. Но компания готова ускориться и запустить производство уже в следующем году — при условии, что городские власти окажут финансовую поддержку. Затраты на разработку, внедрение в производство и техническое перевооружение завода «Красногвардеец» оценивает в 35–40 млн рублей.

Стоимость петербургского аппарата может составить 2 млн рублей при цене импортного аналога 2,5–3 млн рублей. Но от 35 до 40% комплектующих надо будет покупать за границей, признается Антонов. «К примеру, турбины в России никто не производит», — говорит он. Проблем с поставками сейчас нет, но, в любом случае, это не быстрый процесс — комплектующие придут через 4 месяца после заказа.



Как рассказали «Фонтаке» в ассоциации «Медико-фармацевтические проекты. XXI век», в Петербурге есть еще два потенциальных производителя аппаратов ИВЛ — подразделения машиностроительного холдинга «Арсенал», специализирующиеся на медицинской технике, и компания «Медпром», которая делает устройства ИВЛ для транспорта. Получить комментарий от них на момент публикации не удалось. «Но проблема многих производителей в том, что в оборудовании ИВЛ есть импортные комплектующие, так что быстро выпуск не наладить либо надо срочно искать замену на запчасти российского производства», — считает Елена Кириленко, генеральный директор ООО «КЕЛЕАНЗ Медикал».

Комплектующими изготовителей аппаратов ИВЛ «в сжатые сроки» уже вызвалось обеспечить НПО «СтарЛайн», производящее автомобильную электронику. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе предприятия, речь идет об электронике, кабельной сборке, литье пластиковых корпусов и сборке готового изделия. «Мы не планируем с нуля начинать выпуск аппаратов ИВЛ, но готовы помочь российским производителям», — пояснили в «СтарЛайн». В списке потенциальных заказчиков — екатеринбургские АО «Уральский приборостроительный завод» и «Тритон-Электроникс», а также московская «Аксима».

