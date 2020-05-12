При пожаре в больнице Святого Георгия погибли четверо мужчин и одна женщина

В результате возгорания в больнице на Северном проспекте, 1, погибли четверо мужчин и одна женщина.



Как стало известно «Фонтанке», все они старше 59 лет. Это 59-летние Елена и Андрей, 61-летний Анатолий, 60-летний Василий и 67-летний Юрий. Все они, как ранее сообщали власти, находились в отделении реанимации на шестом этаже здания, в палате для пациентов на ИВЛ.

Возгорание в больнице Святого Георгия началось в 6:23. Огонь силами пожарных был оперативно локализован, а пациентов с этажа перевели в палаты этажами ниже. Выгорело 10 квадратных метров.