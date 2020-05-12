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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 10:56
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При пожаре в больнице Святого Георгия погибли четверо мужчин и одна женщина

В результате возгорания в больнице на Северном проспекте, 1, погибли четверо мужчин и одна женщина.

Как стало известно «Фонтанке», все они старше 59 лет. Это 59-летние Елена и Андрей, 61-летний Анатолий, 60-летний Василий и 67-летний Юрий. Все они, как ранее сообщали власти, находились в отделении реанимации на шестом этаже здания, в палате для пациентов на ИВЛ.

Возгорание в больнице Святого Георгия началось в 6:23. Огонь силами пожарных был оперативно локализован, а пациентов с этажа перевели в палаты этажами ниже. Выгорело 10 квадратных метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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Комментарии (4)

мухомор
Кислород к каждой койке подвели, а обязательную в данном случае систему пожаротушения - нет.
Результат увы закономерен.
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