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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 13:58
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После пожаров в больницах Москвы и Петербурга безопасность аппаратов ИВЛ проверит Росздравнадзор

Безопасность установленных в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ после пожаров проверит Росздравнадзор. Об этом сообщается на его официальном сайте 12 мая.

Проверка коснется оборудования для искусственной вентиляции легких, которое применялось для оказания медицинской помощи пациентам в 50-й больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге.

Напомним, ранним утром 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия на Северном проспекте, перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом, произошел пожар. Он начался на глазах одного из врачей. Медики успели эвакуировать большинство пациентов. Однако жертв избежать не удалось — погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный аппарат ИВЛ.

Аналогичное ЧП произошло в московской городской клинической больнице имени Спасокукоцкого 9 мая. Среди одной из возможных причин случившегося также рассматривается замыкание оборудования для искусственной вентиляции легких.

При этом известно, что оба аппарата ИВЛ, которые могли привести к пожарам в медучреждениях двух столиц, были произведены на одном предприятии — Уральском приборостроительном заводе. Там подтвердили факт поставки техники в Северную столицу. Главврач больницы Святого Георгия уже заявил, что аппараты ИВЛ той же марки, что и загоревшиеся, не будут использоваться до конца расследования.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Агроном аэродрома
"проверит Росздравнадзор" - странно, что не рыбохрана. Было бы логичнее.
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