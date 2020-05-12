После пожаров в больницах Москвы и Петербурга безопасность аппаратов ИВЛ проверит Росздравнадзор

Безопасность установленных в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ после пожаров проверит Росздравнадзор. Об этом сообщается на его официальном сайте 12 мая.



Проверка коснется оборудования для искусственной вентиляции легких, которое применялось для оказания медицинской помощи пациентам в 50-й больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге.



Напомним, ранним утром 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия на Северном проспекте, перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом, произошел пожар. Он начался на глазах одного из врачей. Медики успели эвакуировать большинство пациентов. Однако жертв избежать не удалось — погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный аппарат ИВЛ.

