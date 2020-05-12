После пожаров в больницах Москвы и Петербурга безопасность аппаратов ИВЛ проверит Росздравнадзор
Безопасность установленных в больницах Москвы и Петербурга аппаратов ИВЛ после пожаров проверит Росздравнадзор. Об этом сообщается на его официальном сайте 12 мая.
Проверка коснется оборудования для искусственной вентиляции легких, которое применялось для оказания медицинской помощи пациентам в 50-й больнице имени Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Петербурге.
Напомним, ранним утром 12 мая в петербургской больнице Святого Георгия на Северном проспекте, перепрофилированной под лечение больных с коронавирусом, произошел пожар. Он начался на глазах одного из врачей. Медики успели эвакуировать большинство пациентов. Однако жертв избежать не удалось — погибли пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». По предварительной версии, причиной пожара мог стать неисправный аппарат ИВЛ.
Аналогичное ЧП произошло в московской городской клинической больнице имени Спасокукоцкого 9 мая. Среди одной из возможных причин случившегося также рассматривается замыкание оборудования для искусственной вентиляции легких.
При этом известно, что оба аппарата ИВЛ, которые могли привести к пожарам в медучреждениях двух столиц, были произведены на одном предприятии — Уральском приборостроительном заводе. Там подтвердили факт поставки техники в Северную столицу. Главврач больницы Святого Георгия уже заявил, что аппараты ИВЛ той же марки, что и загоревшиеся, не будут использоваться до конца расследования.