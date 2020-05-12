Ростех об аппаратах ИВЛ в больницах, где произошли пожары: Нареканий к их безопасности не было

«Поставленное (в медучреждения. — Прим. ред .) оборудование ранее прошло необходимые виды тестирования, в том числе под высокой нагрузкой. Результаты этих испытаний подтверждены документально. Аппараты ИВЛ под маркой «Авента» поставляются в лечебные учреждения с 2012 года, нареканий к их безопасности не было», — говорится в сообщении пресс-службы «Ростеха», которое поступило в редакцию «Фонтанки» 12 мая.

АО «КРЭТ», входящее в госкорпорацию «Ростех», прокомментировало пожары в больницах Москвы и Петербурга. Ранее была озвучена версия, что причиной случившегося могли стать аппараты искусственной вентиляции легких, которые поставила именно эта компания.

Представители госкорпорации призвали не делать поспешные выводы и дождаться результатов официальных проверок, отметив, что также разбираются в ситуации. По их словам, рассматривается ряд версий, связанных как с состоянием сетей, инженерной инфраструктуры больниц, медицинским оборудованием, так и с соблюдением мер противопожарной безопасности.



«Приносим соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Какими бы ни были причины, произошедшее стало трагедией для нас всех», — добавили в Ростехе.



Минувшим утром в больнице Святого Георгия на Северном проспекте в Петербурге произошел пожар. В результате ЧП погибли пять пациентов медучреждения. Возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). По одной из версий, причиной возгорания мог стать произведенный на Уральском приборостроительном заводе аппарат ИВЛ.



Судя по данным с сайта госзакупок, контракт стоимостью 441 млн рублей на поставку оборудования в петербургское медучреждение был заключен с АО «Концерн "Радиоэлектронные технологии"» (входит в госкорпорацию «Ростех»). По условиям договора предприятие должно поставить и ввести в эксплуатацию 237 аппаратов ИВЛ «Авента» 2020 года выпуска.

