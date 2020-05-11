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11.05.2020 12:10
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«Прекратите телефонный разговор». Полиция Петербурга расскажет о банковских мошенниках в каждой парадной

Листовки с предупреждениями о банковских мошенниках появятся в парадных Петербурга. Развешивать инструкции о том, как распознать нечистоплотный замысел, полиции помогают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Горожан призывают проявить бдительность и не сообщать персональные данные незнакомым людям. «Не переводите деньги родным, якобы попавшим в трудную ситуацию, особенно если об этом просят незнакомые люди. Прекратите телефонный разговор и сами перезвоните родственнику», — говорится в инструкции.

Пример листовки
Пример листовкиФото: ГУ МВД по СПб и ЛО

С начала эпидемии коронавируса мошенники массово лишают денег пожилых и доверчивых петербуржцев. Пенсионеры переводят незнакомцам миллионы, а некоторые, чтобы выручить внука, якобы попавшего в ДТП, готовы выкинуть из окна тысячи рублей. Оперативники уголовного розыска задержали в Московском районе «серийного» внука и его друзей, но обзвон горожан в почётном возрасте продолжается.

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Комментарии (10)

WTF?
Что мешает поставить глушилки рядом со всеми зонами и изоляторами? Охране и персоналу достаточно будет и раций. Махом и неконтролируемая связь с волей будет отрезана и мошеннические звонки.
Nafanka
А вот чего ЭТУ простейшую ФИГНЮ, ну ХОТЯ бы ЭТУ было не сделать лет 5, а то и 10 назад?! Ну когда ЭТИ темы пошли! Или сейчас срочно"выискиваем пути" чтобы по-любому намыть/отмыть бюджетные средства?! Уже столько ПЕНСОВ ограбили! И добавьте уже наконец во ВСЕ Кодексы "повышающий коэффициент" к ограблению/мошенничеству по отношению к ПЕНСАМ -К=5 - обманул молодого/средневозрастного -получи, к примеру, 1 год, то же самое по отношению к ПЕНСУ - 5 лет, как с куста!
Чёрт Опасный
А может быть полиции вдруг начать как-то ловить тех, кто совершает эти звонки?
Вдруг это как-то поможет?
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