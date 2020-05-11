Листовки с предупреждениями о банковских мошенниках появятся в парадных Петербурга. Развешивать инструкции о том, как распознать нечистоплотный замысел, полиции помогают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

Горожан призывают проявить бдительность и не сообщать персональные данные незнакомым людям. «Не переводите деньги родным, якобы попавшим в трудную ситуацию, особенно если об этом просят незнакомые люди. Прекратите телефонный разговор и сами перезвоните родственнику», — говорится в инструкции.