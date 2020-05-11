«Прекратите телефонный разговор». Полиция Петербурга расскажет о банковских мошенниках в каждой парадной
Листовки с предупреждениями о банковских мошенниках появятся в парадных Петербурга. Развешивать инструкции о том, как распознать нечистоплотный замысел, полиции помогают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
Горожан призывают проявить бдительность и не сообщать персональные данные незнакомым людям. «Не переводите деньги родным, якобы попавшим в трудную ситуацию, особенно если об этом просят незнакомые люди. Прекратите телефонный разговор и сами перезвоните родственнику», — говорится в инструкции.
С начала эпидемии коронавируса мошенники массово лишают денег пожилых и доверчивых петербуржцев. Пенсионеры переводят незнакомцам миллионы, а некоторые, чтобы выручить внука, якобы попавшего в ДТП, готовы выкинуть из окна тысячи рублей. Оперативники уголовного розыска задержали в Московском районе «серийного» внука и его друзей, но обзвон горожан в почётном возрасте продолжается.