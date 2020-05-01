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01.05.2020 12:04
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Петербурженка выкинула из окна 100 тысяч, чтобы спасти сына от наказания за ДТП

Мошенники в Петербурге тоже перешли на бесконтактный способ получения денег. Дежурный под окнами дома готов забрать все, что упадёт сверху.

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне днём в квартире 85-летней пенсионерки на улице Бутлерова раздался телефонный звонок. Мужской голос в трубке сообщил пожилой хозяйке плохие новости: её сын сбил человека, и для разрешения ситуации срочно нужны 100 тысяч рублей. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, деньги незнакомец попросил выкинуть в окно. Пенсионерка выполнила указания, а через несколько часов обратилась в полицию.

Оперативники изучили видео с камер наблюдения, финал сделки попал в объектив. На кадрах запечатлён мужчина, дежуривший под окнами. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

hmjo
Надо отказываться от стационарных телефонов. Все эти истории со стариками, которых прозванивают, и они им отдают деньги, похожи друг на друга. Звонки эти идут, небось по стационарным телефонам Ростелекома, которыми пенсионеры еще активно пользуются. В этих квартирных телефонах не видно номера звонящего, в отличие от мобильных телефонов. Я отказался от этой связи, когда мне постоянно звонили и молчали в трубку. А стариков разводят на крупные деньги. Причем я у Ростелекома пробовал узнать, кто мне постоянно звонил, они мне эту информацию отказались предоставить. Базы стационарных телефонов Ростелекома тоже можно достать. Поэтому тех стариков, кто пользуется этими домашними телефонами, тех и разводят.
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gencon
Начнем с того, кто торгует базами россиян?)))))
Когда же русский человек осознает всю остроту проблемы коррупции - с купирования которой начинали все развитые страны. Если бы она не была так страшна и губительна - не боролись бы с Навальным, и не сажали бы за пластиковые стаканчики.
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