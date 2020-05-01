Петербурженка выкинула из окна 100 тысяч, чтобы спасти сына от наказания за ДТП

Мошенники в Петербурге тоже перешли на бесконтактный способ получения денег. Дежурный под окнами дома готов забрать все, что упадёт сверху.



Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне днём в квартире 85-летней пенсионерки на улице Бутлерова раздался телефонный звонок. Мужской голос в трубке сообщил пожилой хозяйке плохие новости: её сын сбил человека, и для разрешения ситуации срочно нужны 100 тысяч рублей. Чтобы не нарушать режим самоизоляции, деньги незнакомец попросил выкинуть в окно. Пенсионерка выполнила указания, а через несколько часов обратилась в полицию.

