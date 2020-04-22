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22.04.2020 10:05
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В Московском районе задержали серийного «внука» и его друзей. В квартире нашли пенсии пожилых женщин

Троицу мошенников нашли оперативники уголовного розыска в Московском районе Петербурга. Их способ обмана изощренным не был, но работал.

По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), задержанных считают причастными минимум к двум апрельским делам по факту обмана пожилых женщин. Им звонил человек, взволнованным голосом рассказывал про проблемы с деньгами и давил на родственные связи. «Внукам» женщины отдали по 100 и 80 тысяч рублей, одной 88 лет, второй 83 года.

Подозреваемые собрали интернациональное трио — в группе 32-летний россиянин, 27-летний гражданин Узбекистана и его ровесник из Армении. Звонили и представлялись родней или другом внука первые двое поочередно, на гражданине Армении была роль водителя.

Петербуржец начиная с 2002 года с периодичностью раз в один-два года получал судимости за грабежи, дважды за мошенничество пытались привлечь его друга из Узбекистана.

У задержанных изъяли телефоны и прочую технику, одежду, банковские карты и 150 тысяч рублей наличными. Их проверяют на причастность к другим подобным эпизодам.

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Комментарии (1)

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