В Московском районе задержали серийного «внука» и его друзей. В квартире нашли пенсии пожилых женщин

Троицу мошенников нашли оперативники уголовного розыска в Московском районе Петербурга. Их способ обмана изощренным не был, но работал.



По данным ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), задержанных считают причастными минимум к двум апрельским делам по факту обмана пожилых женщин. Им звонил человек, взволнованным голосом рассказывал про проблемы с деньгами и давил на родственные связи. «Внукам» женщины отдали по 100 и 80 тысяч рублей, одной 88 лет, второй 83 года.

Подозреваемые собрали интернациональное трио — в группе 32-летний россиянин, 27-летний гражданин Узбекистана и его ровесник из Армении. Звонили и представлялись родней или другом внука первые двое поочередно, на гражданине Армении была роль водителя.

