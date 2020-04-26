FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +7
74.72р80.25р
СРОЧНО

В Петербурге умер второй врач с COVID-19

Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
26.04.2020 11:58
4
Печать

Почти 6 миллионов рублей перевели три петербургские пенсионерки мошенникам по «банковскому» сценарию

Телефонные мошенники продолжают зарабатывать на доверии петербургских пенсионеров. Как стало известно «Фонтанке» 26 апреля, за три дня злоумышленники вынудили пенсионерок перевести им больше 5,6 миллиона рублей. Чтобы выполнить указания неизвестных и «спасти» свои сбережения, одна из пострадавших стояла в очередях у банкомата три раза два дня подряд.

71-летняя женщина начала переводить деньги по номеру, которые ей указал голос в трубке 23 апреля. В первый день отправила 600 тысяч рублей, во второй, когда представившиеся сотрудниками ни много ни мало, а Центробанка позвонили ей снова, отправила сначала 800, а потом 400 тысяч рублей. Все операции провела через банкоматы разных финансовых учреждений Петербурга.

Жительница Василеостровского района также поверила тому, что её карта под угрозой и решила перевести деньги в более безопасное место в минувший четверг. Она назвала пароль и личные данные и обнаружила, что со счёта исчезли сразу три миллиона рублей, накопленные за 68 лет.

За обработку пенсионеров Калининского района злоумышленники взялись 25 апреля. Как рассказала полиции 70-летняя горожанка, от домашних дел в 11 утра её отвлёк телефонный звонок. После недолгого разговора на продиктованный номер счёта она отправила 850 тысяч рублей. Опомнилась тем же вечером и обратилась к правоохранителям.

К субботе о последствиях задумались и другие потерпевшие. Со всеми ними уже поговорили сотрудники районных участков, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

По «банковскому» сценарию мошенники работают в городе несколько месяцев. В «Сбербанке» неоднократно напоминали о том, что их сотрудники никогда не просят своих клиентов переводить деньги на сторонние счета и не просят секретные данные карты: пароли, ПИН-коды, CVV или CCV-коды и коды из SMS.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Юрий Сибоедов
Странно что "полиционеров" не удивляет то, что эти мошенники звонят людям у которых на счетах сотни тысяч и миллионы, а не тем у кого несколько сотен рублей осталось от пенсии. Откуда эти мошенники берут информацию по вкладам и телефонам???
Brit
С год назад переводили в Беларусь 5 тыщ рублей. Так Сбербанк транзакцию заблокировал и полдня мозги клевал, чтобы разрешить перевод от частного лица к частному лицу.
А тут бабуся четырежды переводит несопоставимые суммы, и лепота. Всё шито-крыто и ничем не помочь.
Vanko
Пенсионерки не читали "Буратино"? А вообще удивительно, нам говорят про бедных пенсионеров, а оказывается не всё плохо. Самые бедные сейчас - это семьи с детьми и ипотекой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний