Почти 6 миллионов рублей перевели три петербургские пенсионерки мошенникам по «банковскому» сценарию

71-летняя женщина начала переводить деньги по номеру, которые ей указал голос в трубке 23 апреля. В первый день отправила 600 тысяч рублей, во второй, когда представившиеся сотрудниками ни много ни мало, а Центробанка позвонили ей снова, отправила сначала 800, а потом 400 тысяч рублей. Все операции провела через банкоматы разных финансовых учреждений Петербурга.

Телефонные мошенники продолжают зарабатывать на доверии петербургских пенсионеров. Как стало известно «Фонтанке» 26 апреля, за три дня злоумышленники вынудили пенсионерок перевести им больше 5,6 миллиона рублей. Чтобы выполнить указания неизвестных и «спасти» свои сбережения, одна из пострадавших стояла в очередях у банкомата три раза два дня подряд.

Жительница Василеостровского района также поверила тому, что её карта под угрозой и решила перевести деньги в более безопасное место в минувший четверг. Она назвала пароль и личные данные и обнаружила, что со счёта исчезли сразу три миллиона рублей, накопленные за 68 лет.

За обработку пенсионеров Калининского района злоумышленники взялись 25 апреля. Как рассказала полиции 70-летняя горожанка, от домашних дел в 11 утра её отвлёк телефонный звонок. После недолгого разговора на продиктованный номер счёта она отправила 850 тысяч рублей. Опомнилась тем же вечером и обратилась к правоохранителям.

К субботе о последствиях задумались и другие потерпевшие. Со всеми ними уже поговорили сотрудники районных участков, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

По «банковскому» сценарию мошенники работают в городе несколько месяцев. В «Сбербанке» неоднократно напоминали о том, что их сотрудники никогда не просят своих клиентов переводить деньги на сторонние счета и не просят секретные данные карты: пароли, ПИН-коды, CVV или CCV-коды и коды из SMS.