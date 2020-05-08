В Белоруссии почти тысяча заболевших COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных перевалило за 21 тысячу
За сутки в Белоруссии количество зараженных новым коронавирусом увеличилось на 933 человека — до 21 101, сообщает 8 мая Минздрав страны в Telegram.
«Зарегистрированы 21 101 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов», — говорится в сообщении.
Число летальных случаев увеличилось до 121. Минздрав отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.
Выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус.
Ранее 8 мая Горисполком Минска запретил в столице страны шествие «Бессмертного полка» в День Победы.