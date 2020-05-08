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08.05.2020 17:36
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В Белоруссии почти тысяча заболевших COVID-19 за сутки. Общее число инфицированных перевалило за 21 тысячу

За сутки в Белоруссии количество зараженных новым коронавирусом увеличилось на 933 человека — до 21 101, сообщает 8 мая Минздрав страны в Telegram.

«Зарегистрированы 21 101 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов», — говорится в сообщении.

Число летальных случаев увеличилось до 121. Минздрав отмечает, что у скончавшихся пациентов был ряд хронических заболеваний.

Выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Ранее 8 мая Горисполком Минска запретил в столице страны шествие «Бессмертного полка» в День Победы.

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Комментарии (3)

Павел Михайлов
После того как Лукашенко выгнал. за фейкньюс. 1 канал, мы будем теперь 3 раза в день только и слышать о вирусе в Белоруссии
krasnonosov
Вот что значит адекватное руководство. Страна работает, выздоравливает и с новыми силами здоровыми, сохранившими свою экономику пойдут дальше. А россия продолжит сидеть по норам, боясь второй-третьей и далее волн вируса, трясясь и подрывая иммунитет граждан в пыльных бетонных коробках, выйдя из которых через пару лет сразу пересядут на паперти просить милостыню.
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