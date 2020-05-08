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08.05.2020 14:57
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В Минске из-за пандемии запретили шествие «Бессмертного полка»

Минский горисполком 8 мая не разрешил провести шествие «Бессмертного полка» в белорусской столице из-за распространения коронавируса.

«В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Минске, с учетом заявленного количества участников, рекомендуем вам воздержаться от проведения указанного массового мероприятия», — цитирует «Sputnik Беларусь» ответ городских властей на заявление общественной организации о проведении шествия.

Также в ответе горисполкома говорится, что в России шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии и действующего в стране режима самоизоляции. Организаторам шествия напомнили, что за проведение несанкционированного массового мероприятия предусмотрена административная ответственность.

Председатель оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк» Валерий Драко отметил, что вместо шествия активисты проведут автопробег по Минску.

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Комментарии (6)

260738551
Бессмертный барак
https://bessmertnybarak.ru/pamyatnik/
Николай Костылев
Фонтанка, зачем ты нагло врешь? В заголовке "запретили", а в тексте "рекомендуем вам"
Chupakabra
Чё это вдруг? Коронавируса же нет в Белоруссии. А даже если и есть что-то, то водочки, в чисто поле и в трактор... обязательно именно в трактор. Всё как рукой снимет. Батько зуб даёт.
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