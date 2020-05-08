В Минске из-за пандемии запретили шествие «Бессмертного полка»

«В целях профилактики и минимизации распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Минске, с учетом заявленного количества участников, рекомендуем вам воздержаться от проведения указанного массового мероприятия», — цитирует «Sputnik Беларусь» ответ городских властей на заявление общественной организации о проведении шествия.

Также в ответе горисполкома говорится, что в России шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет в онлайн-режиме из-за пандемии и действующего в стране режима самоизоляции. Организаторам шествия напомнили, что за проведение несанкционированного массового мероприятия предусмотрена административная ответственность.



Председатель оргкомитета по созданию ОО «Бессмертный полк» Валерий Драко отметил, что вместо шествия активисты проведут автопробег по Минску.

