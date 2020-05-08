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08.05.2020 16:04
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«Фонтанка» показывает, как экипажи кораблей — участников военно-морского парада в Петербурге наводят блеск в преддверии 9 мая

Прибывшие в Петербург экипажи кораблей готовятся принять участие в военно-морском параде, приуроченном к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. За тем, как моряки наводят блеск, 8 мая наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Первый участник военно-морского парада 9 Мая — учебный корабль «Перекоп» — вошел в акваторию Невы еще 6 мая. Вскоре к нему присоединились малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

Из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в этом году петербуржцы не смогут подняться на палубы кораблей. Торжественное построение экипажей, церемонию поднятия флага, а также Адмиралтейский оркестр на борту крейсера «Аврора» можно будет увидеть в специальном проекте «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».

Накануне в Петербурге прошла генеральная репетиция воздушной части Парада Победы. Пролет авиации самоизолированные горожане наблюдали из окон и с балконов своих квартир.

© Фонтанка.Ру

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