Западный военный округ продолжает подготовку к празднованию Дня Победы. В акваторию Невы зашел первый корабль — участник военно-морского парада 9 Мая.



Учебный корабль «Перекоп» фотограф «Фонтанки» снял 6 мая. «Перекоп» миновал Канонерский остров и направился к Благовещенскому мосту, где ему предстоит возглавить строй парадных кораблей. В течение этой ночи к нему присоединятся малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов», противодиверсионный катер «Нахимовец».



Накануне региональный штаб «Бессмертного полка» подарил экипажу «Перекопа» копию Знамени Победы. 9 Мая символ поднимут на корабле в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса горожан на палубы кораблей не пустят. Торжественное построение экипажей, церемонию поднятия флага, а также Адмиралтейский оркестр на борту крейсера «Аврора» можно будет увидеть в специальном проекте «Фонтанки» «Говорит и показывает Ленинград».

