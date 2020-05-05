Церемония передачи знамен прошла 5 мая в Кронштадте на астрономической палубе УК «Перекоп». В ней приняли участие представители врио командира Ленинградской ВМБ капитан 1 ранга Алексей Апанович, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, руководитель штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев, актив регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге и экипаж учебного корабля «Перекоп».

Символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне и флаг «Бессмертного полка России» от имени всероссийского движения командиру УК «Перекоп» капитану 2 ранга Роману Пахомову вручил полковник в отставке Юрий Лелюх.



9 мая Знамя Победы и флаг «Бессмертного полка России» будут подняты на мачте УК «Перекоп», который в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, займет место у причала Английской набережной в Санкт-Петербурге. Помимо учебного корабля Балтийского флота, в акватории Невы будут стоять малый противолодочный корабль «Казанец», противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов».



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