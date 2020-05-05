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05.05.2020 20:27
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Представители Бессмертного полка России передали Знамя Победы флагману военно-морского парада в Петербурге

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошла церемония передачи копии Знамени Победы и флага Бессмертного полка России экипажу учебного корабля «Перекоп».

Константин Селин/"Фонтанка.ру"

Церемония передачи знамен прошла 5 мая в Кронштадте на астрономической палубе УК «Перекоп». В ней приняли участие представители врио командира Ленинградской ВМБ капитан 1 ранга Алексей Апанович, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга Олег Довганюк, руководитель штаба Бессмертного полка России в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев, актив регионального штаба «Бессмертного полка России» в Санкт-Петербурге и экипаж учебного корабля «Перекоп».

Символ Победы советского народа в Великой Отечественной войне и флаг «Бессмертного полка России» от имени всероссийского движения командиру УК «Перекоп» капитану 2 ранга Роману Пахомову вручил полковник в отставке Юрий Лелюх.

9 мая Знамя Победы и флаг «Бессмертного полка России» будут подняты на мачте УК «Перекоп», который в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню Победы, займет место у причала Английской набережной в Санкт-Петербурге. Помимо учебного корабля Балтийского флота, в акватории Невы будут стоять малый противолодочный корабль «Казанец», противодиверсионный катер «Нахимовец» и базовый тральщик «Павел Хенов».

9 мая военно-морской и военно-воздушный парады в честь Дня Победы смотрите и слушайте в прямом эфире «Фонтанки.ру». История Победы, события дня и любимые фронтовые песни в исполнении звезд эстрады, театра и кино, весь день 9 мая на сайте tv.fontanka.ru Встречаем Победу с «Фонтанкой».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Михаил Бураков
Сами себе какие-то ритуалы придумывают... Не надоело?
Modest_5e4ce41f7533b
Бессмертный полк, это что в организационном плане? Соответственно, каков статус его символов и регалий?
kuk-vasyusha
Кошмарно конечно выглядит все это
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