Трамп: У России «тяжелые времена» из-за коронавируса. Путин принял помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин принял предложение о поставке в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с Covid-19. Об этом 7 мая пишет Reuters.



Трамп добавил, что у России «тяжелые времена» из-за эпидемии коронавируса. Отметим, вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух президентов. В Кремле сообщали, что Трамп предложил помощь, однако не было информации о том, какую именно и готова ли Россия ее принять.

