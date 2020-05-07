Трамп: У России «тяжелые времена» из-за коронавируса. Путин принял помощь США
Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин принял предложение о поставке в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с Covid-19. Об этом 7 мая пишет Reuters.
Трамп добавил, что у России «тяжелые времена» из-за эпидемии коронавируса. Отметим, вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух президентов. В Кремле сообщали, что Трамп предложил помощь, однако не было информации о том, какую именно и готова ли Россия ее принять.
В начале апреля Россия отправила в США самолет с помощью. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон купил у Москвы медицинскую технику, в том числе аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты. В МИД России подтвердили, что груз поставили США за плату, но не по рыночным ценам. Трамп предложил помочь России с аппаратами ИВЛ в середине апреля.