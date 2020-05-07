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07.05.2020 22:32
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Трамп: У России «тяжелые времена» из-за коронавируса. Путин принял помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что его российский коллега Владимир Путин принял предложение о поставке в Россию аппаратов искусственной вентиляции легких для пациентов с Covid-19. Об этом 7 мая пишет Reuters.

Трамп добавил, что у России «тяжелые времена» из-за эпидемии коронавируса. Отметим, вопрос обсуждался во время телефонного разговора двух президентов. В Кремле сообщали, что Трамп предложил помощь, однако не было информации о том, какую именно и готова ли Россия ее принять.

В начале апреля Россия отправила в США самолет с помощью. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон купил у Москвы медицинскую технику, в том числе аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты. В МИД России подтвердили, что груз поставили США за плату, но не по рыночным ценам. Трамп предложил помочь России с аппаратами ИВЛ в середине апреля.

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Комментарии (11)

hmjo
Во сколько млн.зеленых обойдется эта помощь? За американский ленд-лиз во время войны правительство СССР платило золотом. Во сколько обойдется эта "помощь"? Трамп - бизнесмен. Он везде ищет деньги
987543
Друзья познаются в беде. Здорово.
Трамп твиты раздает, как майский кот шерсть. У него дедушка на фабрике работает
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