Трамп предложил Путину прислать медицинское оборудование в Россию

Главы США и России 7 мая в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и поздравили друг друга с 75-летием победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования», - говорится в сообщении. В ходе переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп договорились наращивать сотрудничество в противодействии COVID-19.



Президенты также говорили о контроле над вооружениями, который включает и Россию, и Китай. В сообщении Белого дома сказано, что Вашингтон «ожидает будущих обсуждений [этой темы], чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений» (цитата по ТАСС).

