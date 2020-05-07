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07.05.2020 17:55
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Трамп предложил Путину прислать медицинское оборудование в Россию

Главы США и России 7 мая в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и поздравили друг друга с 75-летием победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«С американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования», - говорится в сообщении. В ходе переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп договорились наращивать сотрудничество в противодействии COVID-19.

Президенты также говорили о контроле над вооружениями, который включает и Россию, и Китай. В сообщении Белого дома сказано, что Вашингтон «ожидает будущих обсуждений [этой темы], чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений» (цитата по ТАСС).

Помимо этого, лидеры обсудили положение дел на мировом рынке нефти и сошлись во мнении, что сделка ОПЕК+ была заключена своевременно.

В начале апреля Россия отправила в США самолет с помощью. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон купил у Москвы медицинскую технику, в том числе аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты. В МИД России подтвердили, что груз поставили США за плату, но не по рыночным ценам. Трамп предложил помочь России с аппаратами ИВЛ в середине апреля.

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