Трамп предложил Путину прислать медицинское оборудование в Россию

Главы США и России 7 мая в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с коронавирусом и поздравили друг друга с 75-летием победы над фашизмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«С американской стороны предложено направить в Россию партию медицинского оборудования», - говорится в сообщении. В ходе переговоров Владимир Путин и Дональд Трамп договорились наращивать сотрудничество в противодействии COVID-19.
Президенты также говорили о контроле над вооружениями, который включает и Россию, и Китай. В сообщении Белого дома сказано, что Вашингтон «ожидает будущих обсуждений [этой темы], чтобы избежать дорогостоящей гонки вооружений» (цитата по ТАСС).
Помимо этого, лидеры обсудили положение дел на мировом рынке нефти и сошлись во мнении, что сделка ОПЕК+ была заключена своевременно.
В начале апреля Россия отправила в США самолет с помощью. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон купил у Москвы медицинскую технику, в том числе аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты. В МИД России подтвердили, что груз поставили США за плату, но не по рыночным ценам. Трамп предложил помочь России с аппаратами ИВЛ в середине апреля.