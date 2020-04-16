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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

16.04.2020 08:25
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Трамп заявил, что США готовы помочь России с аппаратами ИВЛ. «В Москве сложная ситуация»

Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и выразил готовность помочь. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась в YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. В Москве сложная обстановка, мы им поможем», — сказал он.

В начале апреля Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились об отправке в США самолета с помощью. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон купил у Москвы медицинскую технику, в том числе аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты. В МИД России подтвердили, что груз поставили США за плату, но не по рыночным ценам.

По данным оперштаба, в России подтвердили более 24 тысяч случаев заражения, более 200 человек умерли.

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Комментарии (10)

Vasilis
Это все те же ивл?))) они вообще рабочие?)
260741301
Американцы нам подарят аппараты ИВЛ, а при второй волне вируса мы им снова их продадим!
"Только бизнес - ничего личного!"
darininalor
Неожиданная новость от Трампа)
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