Трамп заявил, что США готовы помочь России с аппаратами ИВЛ. «В Москве сложная ситуация»

Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и выразил готовность помочь. Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась в YouTube-канале Белого дома.



«Я думаю, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. В Москве сложная обстановка, мы им поможем», — сказал он.



В начале апреля Дональд Трамп и президент России Владимир Путин договорились об отправке в США самолета с помощью. В Госдепартаменте отметили, что Вашингтон купил у Москвы медицинскую технику, в том числе аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты. В МИД России подтвердили, что груз поставили США за плату, но не по рыночным ценам.

