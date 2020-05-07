«Я покидаю группу Тутберидзе по личным причинам». Трусова прервала молчание

Российская фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала свой переход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. На своей официальной странице в «ВКонтакте» 15-летняя спортсменка попросила с пониманием отнестись к ее решению.

«Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам я покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась 5 лет, — написала Трусова. — Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко. Мы уже выбрали музыку к моим новым программам и после карантина приступим к тренировкам. Прошу отнестись к моему решению с пониманием и не писать негативные комментарии, я очень надеюсь на вашу поддержку», — написала Трусова.