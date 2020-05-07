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07.05.2020 17:37
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«Я покидаю группу Тутберидзе по личным причинам». Трусова прервала молчание

Российская фигуристка Александра Трусова впервые прокомментировала свой переход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. На своей официальной странице в «ВКонтакте» 15-летняя спортсменка попросила с пониманием отнестись к ее решению.

«Друзья, теперь я хочу сама сообщить вам о том, что по личным причинам я покидаю группу Этери Георгиевны, в которой тренировалась 5 лет, — написала Трусова. — Моим наставником теперь является Евгений Викторович Плющенко. Мы уже выбрали музыку к моим новым программам и после карантина приступим к тренировкам. Прошу отнестись к моему решению с пониманием и не писать негативные комментарии, я очень надеюсь на вашу поддержку», — написала Трусова.

Напомним, за вчерашний день Тутберидзе потеряла сразу трех человек — Трусову, 11 летнюю фигуристку и тренера. Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Гость
А в итоге конечно у Плющенко ничего не получится сделать из этих спортсменок
Dimitry Antonov
Очень значимая, важная для всего общества новость. Иначе многие бы спокойно не спали, когда в фигурном катании такие масштабные изменения.
С другой стороны, мне, эта 15-летняя спортсменка, с таким выражением: "Прошу отнестись к моему решению с пониманием...", кого-то напомнила.
Не помню точно кого, может быть тоже, из спортсменов?
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