Почему переход к Плющенко логичен для Трусовой, но может стать её концом

Некогда считавшаяся самой талантливой фигуристкой России Александра Трусова перешла от своего тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Отдел спорта «Фонтанки» объясняет, почему все к этому и шло.

Этери Тутберидзе и Александра Трусова Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

С высокой долей вероятности переход Трусовой к Плющенко — главное событие 2020 года в фигурном катании. Трудно сказать, что может его переплюнуть, хотя год только начался. Тем не менее это нельзя назвать неожиданностью. 15-летняя Трусова была главным гением Тутберидзе и её же главной болью.

О переходе Трусовой стало известно в среду, 6 мая. По одной из версий, 15-летняя спортсменка решила, что не получает должного внимания к себе в группе у Тутберидзе. Сама тренер сейчас находится в Детройте и помогает дочери Диане Дэвис, которая тоже занимается фигурным катанием в США.



Кроме того, проблемы у Александры возникли и с хореографом Даниилом Глейхенгаузом, который больше времени посвящал действующей чемпионке Европы Анне Щербаковой. Якобы с не самым лучшим психологическим состоянием связаны и все провалы Трусовой в прошедшем сезоне, который был для нее первым во взрослом разряде.

На просьбу «Фонтанки» прокомментировать эту информацию Евгений Плющенко заявил по телефону: «Сделаю это чуть-чуть попозже. Дайте мне денечек-два». Однако по крайней мере все-таки подтвердил, подчеркнув, что переход пока находится в стадии оформления в Федерации фигурного катания России. Кроме того, вслед за Трусовой к двукратному олимпийскому чемпиону отправился также тренер из группы Тутберидзе Сергей Розанов.

В школе «Самбо-70», к которой пока еще приписана Трусова, к её поступку отнеслись негативно, заявив, что спортсменка будет отчислена. В социальных сетях и на специализированных порталах про девушку сейчас тоже можно мало чего хорошего найти. Некогда главная надежда российского фигурного катания в один момент превратилась в едва ли не главного врага.



Звезда Трусовой взошла 22 февраля 2018 года: будучи 13-летней девочкой, она впервые в истории отечественного фигурного катания чисто исполнила на взрослых соревнованиях (финал Кубка России) четверной прыжок. Символично, что в те же дни на Олимпиаде в Пхенчхане проходили разборки между другими ученицами московского тренера Этери Тутберидзе — Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Напомним, что вскоре после этого Медведева, не простив Этери чрезмерного, как ей казалось, внимания к Загитовой, ушла к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Ситуация, при которой у тренера появляются два талантливых фигуриста, и один из них в определенный момент начинает чувствовать себя в чем-то ущемленным, в итоге меняя наставника, не нова. Стоит вспомнить хотя бы историю противостояния Ягудина и самого Плющенко.

Казалось бы, уход Медведевой должен был разрядить обстановку в группе Тутберидзе, но возникла еще более сложная ситуация. Теперь уже намечалось противостояние трех фигуристок, тренирующихся на одном льду, у одного специалиста. Постепенно в информационном пространстве стали мелькать Анна Щербакова и Алена Косторная, которые соперничали с Трусовой еще на юниорском уровне и чаще всего ей проигрывали. Первый канал, который как-то незаметно стал главным медиапартнером группы Тутберидзе, про девушек снимал сюжеты. Им делали фотосеты модные журналы. И везде они были вместе, и везде они улыбались друг другу.



В декабре 2019 года между Плющенко и Тутберидзе произошел первый публичный конфликт. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментируя приостановку карьеры Алины Загитовой, высказала сожаление, что спортивная жизнь олимпийской чемпионки ограничилась всего тремя программами. Плющенко предположил, что дело в её тренерах. В ответ на это Тутберидзе, ранее незамеченная в подобных склоках, прошлась по полной программе по Плющенко.

«Евгений Плющенко, вас на данный момент тренером никак нельзя назвать», — говорилось в сообщении, подписанном Тутберидзе.

В том же ответе было заявлено, что Плющенко уже неоднократно пытался купить у Тутберидзе фигуристок и предпринимал попытки переманить к себе олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

В свою очередь Плющенко заявил: «Если бы я хотел кого-то «переманивать», уж поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на внушительный список, на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только Team Tutberidze. Вы все-таки ничего не попутали?»



Далее Евгений написал, что Загитова сама несколько раз обращалась к нему за советами во время шоу в Японии. Первое столкновение Плющенко и Тутберидзе закончилось скорее вничью.

Тем временем Щербакова, Косторная и Трусова, как и ожидалось, взяли под свой контроль все значимые соревнования во взрослом фигурном катании. Все трое друг за другом били мировые рекорды по оценкам. Юные фигуристки поражали судей и зрителей своим умением выполнять сложнейшие прыжки, недоступные многим мужчинам. По сути, единственные соперники, которые у них остались, — они сами. И Трусова неожиданно эту борьбу стала проигрывать. У неё по-прежнему была самая сложная программа, но начались неудачи. В финале Гран-при в Турине Александра упала на тройном акселе. Допустим, не самый её коронный прием, но в произвольной она сорвала четверной сальхов и упала с недокрутом на тулупе. На чемпионате России девушка упала уже с двух четверных (лутца и флипа), а потом, видимо, испугалась и сделала двойной тулуп вместо четверного. Кроме того, судьи стали замечать даже в удачных прыжках технические ошибки, за которые беспощадно снимали баллы. В итоге в финале Гран-при и на чемпионатах России и Европы Трусова уступила даже Косторной, у которой нет в арсенале четверных прыжков. Довольствоваться во всех случаях пришлось лишь бронзовыми медалями — явно не этого ожидала Александра, два года подряд выигрывавшая юниорский чемпионат мира. Она должна была переписать историю фигурного катания, но вместо этого теперь рискует вообще остаться не у дел.

