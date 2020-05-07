Вслед за бронзовой медалисткой чемпионата Европы по фигурному катанию Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым группу московского тренера Этери Тутберидзе покинула еще одна фигуристка. Как сообщает 7 мая «Спорт-Экспресс», 11-летняя Вероника Жилина перешла в команду двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.



За тренировками Жилиной будет следить Сергей Розанов. Вероника занималась в группе Тутберидзе с 2018 года, переехав из Архангельской области в Москву. Юная фигуристка известна тем, что стала первой, кому удалось исполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях в возрасте 11 лет. Жилина владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель.

