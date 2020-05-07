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07.05.2020 00:31
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У Тутберидзе третья потеря за день. Теперь от нее к Плющенко ушла 11-летняя суперфигуристка

Вслед за бронзовой медалисткой чемпионата Европы по фигурному катанию Александрой Трусовой и тренером Сергеем Розановым группу московского тренера Этери Тутберидзе покинула еще одна фигуристка. Как сообщает 7 мая «Спорт-Экспресс», 11-летняя Вероника Жилина перешла в команду двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

За тренировками Жилиной будет следить Сергей Розанов. Вероника занималась в группе Тутберидзе с 2018 года, переехав из Архангельской области в Москву. Юная фигуристка известна тем, что стала первой, кому удалось исполнить четверной прыжок на официальных соревнованиях в возрасте 11 лет. Жилина владеет четверным тулупом и четверным сальховом, а также исполняет тройной аксель.

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First QUAD TOE in competition!!!!! 😱✨[New Year 2020] - FS Total score: 168.48 - 1st place🏆🏆 ~Follow @teamzhilina for more! 💫 . . . #figureskating #veronikazhilina #вероникажилина #iceagekids #icekids #teamtutberidze #eterututberidze #tutberidzegirls #teamzhilina #eteritutberidze #russianfigureskating #russianfigureskater #cantilever #severodvinsk #teamzhilina #figureskater #russianfigureskater #biellmanqueens #littlechampion #figureskatingcoach #russiancoach #russiafigureskating #russianskater #figureskatingrussia #quadtoe #biellmannspin #bielmannspin #biellman #officejump #teamtutberidze #officetraining #quadjump

Публикация от Team Veronika Zhilina💞⛸ (@teamzhilina)

Подробнее о ситуации с переходом Трусовой к Плющенко читайте в материале «Фонтанки».

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