Неучтенная смерть. В отданной под COVID-19 Мариинской больнице после перепрофилирования скончался первый пациент

В Мариинской больнице умер 59-летний петербуржец с подозрением на коронавирус. Он не попал в сегодняшнюю статистику комитета здравоохранения.



Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне днем городская станция скорой медицинской помощи (ГССМП) приняла вызов с Загребского бульвара. Госпитализация требовалась мужчине с полным набором симптомов пневмонии.



На вызов поехала скорая из 17-й подстанции ГССМП, расположенной на Волковском проспекте. Пациента доставили в Мариинскую больницу, три дня назад перепрофилированную под коронавирус.

