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01.05.2020 13:08
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Неучтенная смерть. В отданной под COVID-19 Мариинской больнице после перепрофилирования скончался первый пациент

В Мариинской больнице умер 59-летний петербуржец с подозрением на коронавирус. Он не попал в сегодняшнюю статистику комитета здравоохранения.

Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне днем городская станция скорой медицинской помощи (ГССМП) приняла вызов с Загребского бульвара. Госпитализация требовалась мужчине с полным набором симптомов пневмонии.

На вызов поехала скорая из 17-й подстанции ГССМП, расположенной на Волковском проспекте. Пациента доставили в Мариинскую больницу, три дня назад перепрофилированную под коронавирус.

При госпитализации мужчине поставили внебольничную пневмонию, он умер через несколько часов. В медкарте, по нашим данным, в качестве диагноза вписали «Подозрение на COVID-19».

В Мариинской больнице «Фонтанке» подтвердили первую смерть пациента после перепрофилирования. В настоящее время в стационаре находятся 560 человек, уточнили в пресс-службе учреждения.

В Петербурге каждый случай коронавируса подтверждает комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19. Вскрытие и экспертиза могут длиться до двух недель. В статистику вносятся только умершие от коронавируса и не попадают пациенты с коронавирусом, скончавшиеся, по мнению комиссии, от сопутствующих заболеваний. В Москве учитываются все случаи COVID-19, независимо от причины смерти.

В Петербурге комитет здравоохранения, вопреки приказу Минздрава, не стал выделять специализированные выездные бригады скорой помощи для транспортировки больных с подозрением на коронавирус. На вызовы к инфицированным ездят медики, обслуживающие обычные вызовы.

В Петербурге за сутки зафиксированы 349 новых случаев заражения COVID-19, в России — почти восемь тысяч.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Αнатолий Κононов
Страшная авария на дороге.
Гаишники, старшина и рядовой инспектор делают осмотр места происшествия.
Старшина диктует, рядовой ходит за ним и записывает в планшетике.
Старшина: - Пиши: нога в кювете..
Тот пишет - "нога в кювете"
Старшина: - Пиши, рука в кювете..
Тот пишет - "рука в кювете"
Старшина: - Голова на обочине..
Тот пишет - "голова на.." - Товарищ старшина, а как писать? На Обочине
или на Абочине?
Старшина задумался, почесал репу и пнул голову: - Пиши: в кювете!!
Zubada
теперь понятно, почему так мало официальных смертей) кого запишем, кого не запишем.. и рефрежираторы так, на всякий случай.
Mozg
При чём здесь "не попал в сегодняшнюю статистику"?

Сегодняшняя статистика про тех кто заразился, умер и выздоровел 10 дней назад.
Про сегодняшних напишут через 10 дней тогда и посмотрим на цифры.
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