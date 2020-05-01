Неучтенная смерть. В отданной под COVID-19 Мариинской больнице после перепрофилирования скончался первый пациент
В Мариинской больнице умер 59-летний петербуржец с подозрением на коронавирус. Он не попал в сегодняшнюю статистику комитета здравоохранения.
Как стало известно «Фонтанке» 1 мая, накануне днем городская станция скорой медицинской помощи (ГССМП) приняла вызов с Загребского бульвара. Госпитализация требовалась мужчине с полным набором симптомов пневмонии.
На вызов поехала скорая из 17-й подстанции ГССМП, расположенной на Волковском проспекте. Пациента доставили в Мариинскую больницу, три дня назад перепрофилированную под коронавирус.
При госпитализации мужчине поставили внебольничную пневмонию, он умер через несколько часов. В медкарте, по нашим данным, в качестве диагноза вписали «Подозрение на COVID-19».
В Мариинской больнице «Фонтанке» подтвердили первую смерть пациента после перепрофилирования. В настоящее время в стационаре находятся 560 человек, уточнили в пресс-службе учреждения.
В Петербурге каждый случай коронавируса подтверждает комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19. Вскрытие и экспертиза могут длиться до двух недель. В статистику вносятся только умершие от коронавируса и не попадают пациенты с коронавирусом, скончавшиеся, по мнению комиссии, от сопутствующих заболеваний. В Москве учитываются все случаи COVID-19, независимо от причины смерти.
В Петербурге комитет здравоохранения, вопреки приказу Минздрава, не стал выделять специализированные выездные бригады скорой помощи для транспортировки больных с подозрением на коронавирус. На вызовы к инфицированным ездят медики, обслуживающие обычные вызовы.
В Петербурге за сутки зафиксированы 349 новых случаев заражения COVID-19, в России — почти восемь тысяч.