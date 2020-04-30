В Петербурге школы могут лишиться половины учеников в мае. О досрочной аттестации попросили 47 % родителей
Родители 204 тысяч школьников
На данный момент школы уже получили 78 тысяч заявлений. Остальные родители пока не оформили документы. Воробьёва напомнила, что в мае ученики занимаются повторением пройденного материала. «Мы заканчиваем учебный год с выполненными задачами», — отметила она.
Учебный год в школах Петербурга закончится в дистанционном формате 22 мая. Родителям всех учащихся, кроме выпускных классов, разрешили забрать детей и увезти на дачу, освободив от уроков. Оценки в таком случае будут выставляться по итогам за три четверти.