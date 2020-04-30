В Петербурге школы могут лишиться половины учеников в мае. О досрочной аттестации попросили 47 % родителей

Родители 204 тысяч школьников (47 %) в Петербурге изъявили желание получить досрочную аттестацию. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Смольного Жанна Воробьева 29 апреля.



На данный момент школы уже получили 78 тысяч заявлений. Остальные родители пока не оформили документы. Воробьёва напомнила, что в мае ученики занимаются повторением пройденного материала. «Мы заканчиваем учебный год с выполненными задачами», — отметила она.



Учебный год в школах Петербурга закончится в дистанционном формате 22 мая. Родителям всех учащихся, кроме выпускных классов, разрешили забрать детей и увезти на дачу, освободив от уроков. Оценки в таком случае будут выставляться по итогам за три четверти.

