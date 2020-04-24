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24.04.2020 14:05
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Летние каникулы начнутся в мае. Петербургские школьники смогут закончить учебный год досрочно

Из-за пандемии коронавируса петербургские школьники смогут завершить обучение и пройти аттестацию до окончания четвёртой четверти. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете образования Смольного 24 апреля.

Закончить учебный год досрочно смогут учащиеся всех классов, кроме 9-х и 11-х. Аттестация будет проводиться на основании оценок, выставленных в трех четвертях. «Это сделано в первую очередь для семей, которые не захотят пока отправлять детей в школу, даже если будет принято решение об их открытии в мае. Также данная мера ориентирована на семьи, которые собираются в ближайшее время проживать за городом, где доступ к технологиям дистанционного образования затруднён», — уточнили в Смольном.

Решение о том, в каком режиме будут работать петербургские школы в мае, пока не принято. Для выпускников 9-х и 11-х классов с 27 апреля запускают цикл онлайн-консультаций к ЕГЭ и ОГЭ. «Школьники, которые готовятся к ОГЭ и ЕГЭ, смогут получить полезные практические советы, рекомендации и ответы на вопросы в режиме онлайн из первых рук. Всего планируется провести более 150 консультаций по подготовке к ЕГЭ и 23 консультации по ОГЭ», — сообщила председатель комитета по образованию Жанна Воробьева.

Консультации будут транслироваться на канале «Санкт-Петербургского центра оценки качества образования и информационных технологий» в YouTube.

Из-за пандемии коронавируса петербургские школы перешли на формат дистанционного обучения. Технически процесс доставил массу неудобств как родителям, так и учителям.

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Комментарии (22)

261052481
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dedmoroz_5e4d8827384c2
хорош там блеять наверху///
родителям надо знать конкретно:
1. с какой даты школьники пойдут в школу в мае?
2. с какой даты у школьников начнутся летние каникулы?
asgard
Минобр не знает как им выпутаться. По факту - неготовность платформ дистанционного обучения от слова совсем. РАСПИЛИТЬ СМОГЛИ, сделать продукт - нет. Сейчас родители вынуждены тратить свое время и учить детей. Впрочем дистанционное обучение вообще не годится в силу ограничений. Только как дополнительное.
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