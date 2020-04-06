«Апокалипсис сегодня». В петербургских школах закончился первый день дистанционной учебы. Это провал

Первый день дистанционного обучения во многих петербургских школах пошел насмарку. Рекомендованные комитетом по образованию порталы упали из-за перегрузки, а родительский негатив обрушился на ни в чем не повинных учителей.

Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

О том, что с дистанционкой возникнут проблемы, некоторым родителям стало понятно еще в воскресенье, вечером 5 апреля. Уже тогда «лег» портал «Российской электронной школы» (РЭШ). Утром в понедельник, 6 апреля, петербургские родители жаловались что не работает «Яндекс.Учебник», а на «Учи.ру» не грузились видео. Учителям пришлось выслушивать жалобы родителей, да еще и в срочном порядке искать способы разослать детям ссылки на видеоконференции — сайты электронной школы eSchool и платформы Дневник.ру на массовый переход детей на дистанционку тоже ответили как минимум краткосрочными сбоями.



«В родительском чате огромная паника. На портал РЭШ удается зайти одному из тысячи человек, потому что он перегружен. Сколько ни тыкал, у меня открылся только один видеоурок», — жалуется читатель «Фонтанки» Александр. Его ребенок учится в 5-м классе 103-й школы Выборгского района.

В этой школе на своем же сайте учителя собрали ссылки на задания для учеников по всем предметам каждой параллели. На фоне многих других школ это выглядело очень даже достойно. В них есть ссылки на видеоуроки и задания на порталах дистанционного обучения. К примеру, употребление частицы «не» с глаголами дети должны изучать с помощью учебника и видеоурока на РЭШ. А подтверждать знания потом придется упражнениями. Выполненные работы надо сфотографировать и прислать на электронный адрес школы. Но техника подвела.

Сайт РЭШ не работает с вечера 5 апреля, — рассказывают «Фонтанке» паникующие родители. На горячей линии методической поддержки дистанционного обучения «Фонтанке» подтвердили, что, да, сайт сильно перегружен. «Специалисты устраняют проблему, и она будет решена в ближайшее время», — это, собственно, все, чего удалось добиться от оператора горячей линии. Точных сроков, когда дети снова смогут вернуться к учебе, там назвать не смогли.



«Ну, понимаете, никто же не рассчитывал на дистанционное обучение миллионов», — комментирует директор физико-математического лицея №239 Максим Пратусевич. В его школе проблем сегодня не было: основной способ учебы — видеоконференц-связь через платформу Zoom. Ученики могут себе даже позволить флешмоб — все надевают галстуки поверх пижам. А учителя физкультуры каждое утро с 8:45 до 9:00 делают со школьниками зарядку в прямом эфире.

«У меня сейчас идет шестой урок, все по расписанию, — рассказывает Пратусевич. — Правда, есть небольшая проблема, что наша информационная система «Электронный журнал» сломалась, поэтому оповещать детей о телеконференциях пришлось по-другому». Однако лицей №239 можно смело назвать чуть ли не единственной школой города, где уроки прошли с таким минимальным количеством проблем. В подавляющем большинстве других учебных заведений их было куда больше.

В лицее №369 два последних года работали над вопросами дистанционного образования, за разработку платформы дистанционного обучения лицей даже получил грант правительства Петербурга. Директор Константин Тхостов 3 апреля провел родительское собрание в режиме онлайн, чтобы объяснить родителям, как будут учиться их дети.



На начало трансляции её смотрело чуть больше 400 пользователей, в течение первых трех минут их количество увеличилось до тысячи человек, и трансляция упала. Её быстро перезагрузили, но директор предупредил, что такое может быть и в процессе проведения уроков — переживать по этому поводу не стоит, это технический момент.

В первый день онлайн-обучение в этой — далеко не самой отстающей школе города — для младших классов выглядит так. Учителя выкладывают в облачное хранилище файлов уроки — документы Word. В каждом — таблица, которая называется «Технологическая карта урока обучающегося». В ней перечислены «блоки»: теоретический, тренировочный, контрольно-рефлексивный. Задания надо выполнить в тетради, сфотографировать и отправить фото в облачное хранилище до 14 часов. Из-за технических накладок задания дублируют в социальных сетях, а ответы надо одновременно отправить и учителю на почту. Со стороны это куда больше похоже на методические рекомендации — то ли для учителя, то ли для родителей, чтобы они сами учили своих самоизолированных детей.



Фото: скриншот примера домашнего задания

Практически ни из одной школы нет сообщений, что там смогли перевести уроки в видеоформат. Когда мать петербургской семиклассницы Елена узнала, что в некоторых школах уроки все так же в стандартном режиме ведут через Zoom, она поинтересовалась у учителей в своей 43-й школе Приморского района, почему они не могут сделать так же. «Учителя говорят: «Вы что, хотите, чтобы мы дома уроки вели?» — возмущается Елена.

В её школе каждый учитель тоже создал облачный документ со списком заданий и ресурсов, к которым можно обращаться за учебным материалом. Все вопросы задавать учителю на почте. По словам Елены, часть родителей попробовала зайти на рекомендованный сайт «Яндекс.Учебник» рано утром, в 7:30, но сайт завис и открылся только к 10. Решили перейти на городской портал дистанционного обучения, созданный на деньги петербургского бюджета, — там помимо конспектов и заданий есть и видео. Но на загрузку одного ролика ушло два часа.

«Получается, как в институте, ребенок должен сам все изучить и отправить задания. Организованные дети начнут этим заниматься, но я знаю, что у нас есть девочки, которые в 11 только просыпаются, и делать этого не будут. Мамы, которые работают на удаленке, не могут заставить их самих сидеть и учить материал. Выходит, месяц они учиться не будут, в результате мы выйдем в мае на учебу, пойдут контрольные и двойки. И что, искать репетитора и за свой счет получать образование?» — задается вопросом Елена.



Как говорят родители, все учителя выбрали совершенно разные методы обучения, но что делать с рядом «необычных» предметов, никому непонятно. Практически ни у кого не получается учить, к примеру, испанский — курсов по нему нет ни на одном портале, рекомендованном учителями. Вопросы вызывают курсы ИЗО: в 103-й школе Выборгского района учитель порекомендовал пятиклассникам посмотреть лекцию на пока еще не работающей РЭШ, прочитать 3 страницы учебника, а потом самим сделать витраж и выслать его фото по электронной почте. А учитель ритмики предложил школьникам посмотреть запись соревнований по спортивным бальным танцам, а после ответить на вопросы в Google-форме: сколько танцев в латиноамериканской программе, какого танца нет в европейской, и так далее.

Совсем беда с физкультурой. Где-то всем детям предлагается прочитать параграф в учебнике о каком-то виде спорта, хотя обычно такие задания обычно детям, освобожденным от «физры» по состоянию здоровья. Где-то случается удивительное: как правильно принимать мяч, детям объясняют картинками с подписями, и как школьникам усвоить такой материал в одиночестве, не ясно.



Фото: скриншот примера домашнего задания