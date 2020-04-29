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29.04.2020 21:54
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Учебный год в школах Петербурга закончится в дистанционном формате. Уроки отменены с 6 по 8 мая

Режим дистанционного обучения в школах и учреждениях среднего профессионального образования Петербурга продлён до 22 мая, следует из постановления подписанного губернатором Александром Бегловым 29 апреля.

С 6 по 8 мая школы и техникумы работать не будут. В детских садах в этот период будет организована работа дежурных групп с наполняемостью до 12 человек.

Образовательным учреждениям рекомендовано завершить учебный год 22 мая.

Накануне президент РФ Владимир Путин продлил коронавирусные ограничения до 12 мая. Глава государства объявил не рабочими 6, 7 и 8 мая.

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