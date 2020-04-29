Капитана атомной подлодки в Великобритании уволили за вечеринку во время карантина
Командование британских ВМС приняло решение отстранить от должности командира атомной подводной лодки после информации об устроенном празднике.
«Мы можем подтвердить, что командир HMS Trenchant был отстранен от командования», — цитирует 29 апреля заявление пресс-секретаря Королевского флота издание Sky News.
В ВМС заявили, что командир Джон Льюис остается служить на флоте, а причиной отстранения от командования стало не только празднование, но и ряд других инцидентов.
Накануне в СМИ появились кадры с вечеринки для подводников на базе недалеко от города Плимута.
HMS Trenchant party video. Described as a "rave" in the tabloids. Apparently no BBQ allowed on the dock so they kept it on the deck. pic.twitter.com/LYWgipJg1p— Andy Pag (@andybutshorter) April 24, 2020
Карантин в Великобритании объявлен с 23 марта. В стране выявили уже 161 тысячу заболевших COVID-2019.