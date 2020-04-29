Командование британских ВМС приняло решение отстранить от должности командира атомной подводной лодки после информации об устроенном празднике.



«Мы можем подтвердить, что командир HMS Trenchant был отстранен от командования», — цитирует 29 апреля заявление пресс-секретаря Королевского флота издание Sky News.



В ВМС заявили, что командир Джон Льюис остается служить на флоте, а причиной отстранения от командования стало не только празднование, но и ряд других инцидентов.



Накануне в СМИ появились кадры с вечеринки для подводников на базе недалеко от города Плимута.