Милана Тюльпанова посвятила отцу песню, написанную под заказ, и показала кадры из жизни сенатора 20-летней давности
Телеведущая и член экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Милана Тюльпанова к годовщине смерти отца, сенатора и бывшего главы петербургского парламента Вадима Тюльпанова, записала песню. 24 апреля она выложила ее целиком, сопроводив пение архивными кадрами из своего детства.
Ролик выложен в Instagram Миланы, по ее словам, она долго решалась на то, чтобы записать трек. «В первую очередь , потому , что для меня он - о несправедливости судьбы, быстротечности жизни , ее хрупкости и о том , как наши любимые люди , со временем , превращаются лишь в воспоминание», - написала дочь сенатора (орфография и пунктуация сохранены - Прим.Ред).
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Я долго решалась на то , чтобы записать это трек. В первую очередь , потому , что для меня он - о несправедливости судьбы , быстротечности жизни , ее хрупкости и о том , как наши любимые люди , со временем , превращаются лишь в воспоминание. Эта песня - меньшее из того , что я могу сделать по отношению к папе , но большее для того , чтобы его память жила не только в моем сердце. Пап, эта песня для тебя и о тебе. Я тебя очень люблю. Спасибо за все. Надеюсь на вашу поддержку, песня уже доступна на всех цифровых площадках, ссылка в сторис и шапке профиля.
Отрывок из песни она опубликовала еще две недели назад, в годовщину смерти Вадима Тюльпанова, 4 апреля. По словам свежеиспеченной певицы, песню для нее написала Ирада Хаит около года назад.
Кроме исполнения Тюльпановой песни, в ролике можно посмотреть, как жил сенатор около 20 лет назад.
Тюльпанов умер 4 апреля 2017 года в бане, от сердечного приступа. Ему было 52 года.
Вадим Тюльпанов родился 8 мая 1964 года. Окончил Государственную морскую академию им. адмирала С. О. Макарова по специальности инженер-судомеханик. Также получил второе высшее образование на юрфаке СПбГУ. Кандидат юридических наук. В 1993 году основал компанию морских перевозок ЗАО «Меркурий транспорт компани». В 1998 году был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Переизбирался в городской парламент еще дважды. С 15 января 2003 года — председатель Законодательного собрания в течение двух созывов. После выборов 2011 года ему прочили третий срок на посту спикера, однако вместо него был выдвинут Вячеслав Макаров, Тюльпанова же отправили в Совет Федерации от Заксобрания Петербурга. С 2014 года — представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа.