Телеведущая и член экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Милана Тюльпанова к годовщине смерти отца, сенатора и бывшего главы петербургского парламента Вадима Тюльпанова, записала песню. 24 апреля она выложила ее целиком, сопроводив пение архивными кадрами из своего детства.



Ролик выложен в Instagram Миланы, по ее словам, она долго решалась на то, чтобы записать трек. «В первую очередь , потому , что для меня он - о несправедливости судьбы, быстротечности жизни , ее хрупкости и о том , как наши любимые люди , со временем , превращаются лишь в воспоминание», - написала дочь сенатора (орфография и пунктуация сохранены - Прим.Ред).