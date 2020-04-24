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24.04.2020 20:30
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Милана Тюльпанова посвятила отцу песню, написанную под заказ, и показала кадры из жизни сенатора 20-летней давности

Телеведущая и член экспертного совета по культуре Молодежного парламента при Госдуме Милана Тюльпанова к годовщине смерти отца, сенатора и бывшего главы петербургского парламента Вадима Тюльпанова, записала песню. 24 апреля она выложила ее целиком, сопроводив пение архивными кадрами из своего детства.

Ролик выложен в Instagram Миланы, по ее словам, она долго решалась на то, чтобы записать трек. «В первую очередь , потому , что для меня он - о несправедливости судьбы, быстротечности жизни , ее хрупкости и о том , как наши любимые люди , со временем , превращаются лишь в воспоминание», - написала дочь сенатора (орфография и пунктуация сохранены - Прим.Ред).

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Я долго решалась на то , чтобы записать это трек. В первую очередь , потому , что для меня он - о несправедливости судьбы , быстротечности жизни , ее хрупкости и о том , как наши любимые люди , со временем , превращаются лишь в воспоминание. Эта песня - меньшее из того , что я могу сделать по отношению к папе , но большее для того , чтобы его память жила не только в моем сердце. Пап, эта песня для тебя и о тебе. Я тебя очень люблю. Спасибо за все. Надеюсь на вашу поддержку, песня уже доступна на всех цифровых площадках, ссылка в сторис и шапке профиля.

Публикация от Тюльпанова Милана (@milana_tulpanova)

Отрывок из песни она опубликовала еще две недели назад, в годовщину смерти Вадима Тюльпанова, 4 апреля. По словам свежеиспеченной певицы, песню для нее написала Ирада Хаит около года назад.

Кроме исполнения Тюльпановой песни, в ролике можно посмотреть, как жил сенатор около 20 лет назад.

Тюльпанов умер 4 апреля 2017 года в бане, от сердечного приступа. Ему было 52 года.

Вадим Тюльпанов родился 8 мая 1964 года. Окончил Государственную морскую академию им. адмирала С. О. Макарова по специальности инженер-судомеханик. Также получил второе высшее образование на юрфаке СПбГУ. Кандидат юридических наук. В 1993 году основал компанию морских перевозок ЗАО «Меркурий транспорт компани». В 1998 году был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Переизбирался в городской парламент еще дважды. С 15 января 2003 года — председатель Законодательного собрания в течение двух созывов. После выборов 2011 года ему прочили третий срок на посту спикера, однако вместо него был выдвинут Вячеслав Макаров, Тюльпанова же отправили в Совет Федерации от Заксобрания Петербурга. С 2014 года — представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа.

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Комментарии (8)

260839511
А кто такой Тюльпанов?
260671341
kuk-vasyusha 24 Апр 2020 в 20:53

Про тебя твои дети ТАКОЕ не споют. Убогий.
daisychain
А про экс-мужа футболиста спеть не хочет?
Алиментов как раз хватит, чтоб заказать и текст, и музыку, и аранжировку.
У мэтра навроде Укупника.
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