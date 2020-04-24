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24.04.2020 14:29
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Путин призвал спасти отечественный автопром в эпоху коронавируса

Президент России провел рабочее совещание по поддержке автопрома в условиях пандемии COVID-2019.

«Многие компании [автопрома] одномоментно оказались в жестких условиях. Резко сокращается спрос <...> Последствия эпидемии ощущает и отечественная автомобильная индустрия», — заявил Владимир Путин 24 апреля в ходе видеоконференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».

По его словам, в российском автопроме занято 300 тысяч человек, а в отрасли работают тысячи предприятий. Он уверен, что нужно обеспечить «стабильную работу» и «поддержать спрос на продукцию». Путин также подчеркнул, что государство закупит технику для медицинских учреждений, на что потратится 5,2 миллиарда рублей.

Глава государства сообщил, что 12 компаний отрасли вошли в перечень системообразующих предприятий.

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Комментарии (14)

zelf
Когда-то я уже это слышал.
Skazochny
давно автоваз стал не французским,а "отечественным"?
***_555
АвтоТАЗ всё не сдохнет.
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