Путин призвал спасти отечественный автопром в эпоху коронавируса

Президент России провел рабочее совещание по поддержке автопрома в условиях пандемии COVID-2019.
«Многие компании [автопрома] одномоментно оказались в жестких условиях. Резко сокращается спрос <...> Последствия эпидемии ощущает и отечественная автомобильная индустрия», — заявил Владимир Путин 24 апреля в ходе видеоконференции, которую транслирует телеканал «Россия 24».
По его словам, в российском автопроме занято 300 тысяч человек, а в отрасли работают тысячи предприятий. Он уверен, что нужно обеспечить «стабильную работу» и «поддержать спрос на продукцию». Путин также подчеркнул, что государство закупит технику для медицинских учреждений, на что потратится 5,2 миллиарда рублей.
Глава государства сообщил, что 12 компаний отрасли вошли в перечень системообразующих предприятий.