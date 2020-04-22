Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что поддержать обнуление президентских сроков для Владимира Путина и другие конституционные поправки сейчас готов каждый второй россиянин. Данные опубликованы на сайте государственной службы статистики в среду, 22 апреля.

На вопрос «вы скорее проголосуете за или против предложенных изменений» 50 % россиян ответили ВЦИОМ «скорее за». Каждый четвёртый респондент ( 26 % ) ответил «скорее нет». Ещё 24 % россиян сказали, что либо не будут голосовать, либо затрудняются с ответом.

Фото: ВЦИОМ

При этом ВЦИОМ публикует «экспертный прогноз результатов голосования по поправкам к Конституции РФ», из которого следует, что поддержать обнуление президентских сроков и другие изменения основного закона страны готовы 67–68 % россиян. Выступить «против» по данным анонимных экспертов готов каждый третий гражданин РФ — 30 % . Каждый двадцатый готовится испортить бюллетень.

Фото: ВЦИОМ

При этом ВЦИОМ фиксирует падение потенциальной явки. Если 11 марта принять участие в общероссийском голосовании были готовы 69 % россиян, то 17 апреля число потенциальных участников плебисцита вернулось к февральской отметке — 66 % . У экспертов ВЦИОМ потенциальная явка существенно ниже — 54 %.

Выводы экспертов директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров объяснил «историей наблюдения».

«С учетом трехмесячной истории наблюдения за предпочтениями избирателей мы оцениваем явку в чуть выше половины от имеющих право голоса, голосование «за» поправки — чуть выше двух третей от принявших участие в голосовании, против — на уровне 27–30 % . Мы продолжим изучать мнения россиян по вопросу поправок к Конституции и прогнозировать исход голосования ближе к завершению пандемии и периода самоизоляции, когда станет известна новая дата этого важнейшего политического события года в России», — цитирует сайт ВЦИОМ своего руководителя.

