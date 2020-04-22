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22.04.2020 12:19
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ВЦИОМ: Поправки Путина в Конституцию готовы поддержать 50 % россиян

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что поддержать обнуление президентских сроков для Владимира Путина и другие конституционные поправки сейчас готов каждый второй россиянин. Данные опубликованы на сайте государственной службы статистики в среду, 22 апреля.

На вопрос «вы скорее проголосуете за или против предложенных изменений» 50 % россиян ответили ВЦИОМ «скорее за». Каждый четвёртый респондент (26 %) ответил «скорее нет». Ещё 24 % россиян сказали, что либо не будут голосовать, либо затрудняются с ответом.

Фото: ВЦИОМ

При этом ВЦИОМ публикует «экспертный прогноз результатов голосования по поправкам к Конституции РФ», из которого следует, что поддержать обнуление президентских сроков и другие изменения основного закона страны готовы 67–68 % россиян. Выступить «против» по данным анонимных экспертов готов каждый третий гражданин РФ — 30 %. Каждый двадцатый готовится испортить бюллетень.

Фото: ВЦИОМ

При этом ВЦИОМ фиксирует падение потенциальной явки. Если 11 марта принять участие в общероссийском голосовании были готовы 69 % россиян, то 17 апреля число потенциальных участников плебисцита вернулось к февральской отметке — 66 %. У экспертов ВЦИОМ потенциальная явка существенно ниже — 54 %.

Выводы экспертов директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров объяснил «историей наблюдения».

«С учетом трехмесячной истории наблюдения за предпочтениями избирателей мы оцениваем явку в чуть выше половины от имеющих право голоса, голосование «за» поправки — чуть выше двух третей от принявших участие в голосовании, против — на уровне 27–30 %. Мы продолжим изучать мнения россиян по вопросу поправок к Конституции и прогнозировать исход голосования ближе к завершению пандемии и периода самоизоляции, когда станет известна новая дата этого важнейшего политического события года в России», — цитирует сайт ВЦИОМ своего руководителя.

В конце марта «Левада-центр», который включён в список иноагентов Минюста, сообщал, что вопрос обнуления президентских сроков для Владимира Путина расколол российское общество пополам. Одобрение соответствующей президентской поправки парламентом России поддерживали 48 % граждан РФ, из них 23 % «определённо да». 47 % россиян против этого обнуления, из них 30 % «определённо нет». Через несколько дней ВЦИОМ отчитался, что за обнуление выступает больше половины граждан РФ — 57 %.

По данным СМИ, новая дата общероссийского голосования может быть назначена либо на 24 июня, либо на 8 июля 2020 года.

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Комментарии (26)

Njura
Пусть ВЦИОМ проведёт исследование по поводу того, как люди относятся к их цифири, и сделает выводы.
dragvs
Даже ВЦИОМ не смог выше 50% натянуть? Если прийдется - обязательно пойду голосовать против.
Mozg
С этим карантиновирусом уже ни кто за их конституцию голосовать не будет.

Как они к нам, так и мы к ним.
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