Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил, что поддержать обнуление президентских сроков для Владимира Путина и другие конституционные поправки сейчас готов каждый второй россиянин. Данные опубликованы на сайте государственной службы статистики в среду, 22 апреля.
На вопрос «вы скорее проголосуете за или против предложенных изменений»
При этом ВЦИОМ публикует «экспертный прогноз результатов голосования по поправкам к Конституции РФ», из которого следует, что поддержать обнуление президентских сроков и другие изменения основного закона страны готовы
При этом ВЦИОМ фиксирует падение потенциальной явки. Если 11 марта принять участие в общероссийском голосовании были готовы
Выводы экспертов директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров объяснил «историей наблюдения».
«С учетом трехмесячной истории наблюдения за предпочтениями избирателей мы оцениваем явку в чуть выше половины от имеющих право голоса, голосование «за» поправки — чуть выше двух третей от принявших участие в голосовании, против — на уровне
В конце марта «Левада-центр», который включён в список иноагентов Минюста, сообщал, что вопрос обнуления президентских сроков для Владимира Путина расколол российское общество пополам. Одобрение соответствующей президентской поправки парламентом России поддерживали
По данным СМИ, новая дата общероссийского голосования может быть назначена либо на 24 июня, либо на 8 июля 2020 года.