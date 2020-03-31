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31.03.2020 13:17
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ВЦИОМ: 57% россиян поддерживают обнуление сроков президента для Владимира Путина

Несмотря на развитие ситуации с коронавирусом в России, количество россиян, которые поддерживают обнуление президентских сроков для Владимира Путина, растёт. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает ВЦИОМ.

По данным на 29 марта, за поправку в Конституцию, которая снимает ограничения «для занимавшего или занимающего должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах президента РФ», выступают 57% граждан РФ. За неделю до этого «обнуление» для президента поддерживал 51% россиян.

Фото: с сайта wciom.ru

На те же 6% в течение четвёртой календарной недели марта 2020 года уменьшилось количество тех, кто не готов поддерживать уже легализованную инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой. 22 марта против обнуления выступали 39% россиян, а 29 марта уже лишь 33%, утверждает государственная служба социологии.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 и 29 марта по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

В минувший понедельник не зависимая от государства социологическая служба «Левада-центр» сообщила, что большинство россиян выступают за распространение и на президента РФ ограничения на предельный возраст для госслужащих. 35% респондентов считают, что ограничение должно быть привязано к достижению президентом пенсионного возраста. Ещё 23% заявили об ограничении в 70 лет, «как у госслужащих». Каждый четвертый россиянин (26%) полагает, что вводить возрастной ценз для президента в России не нужно. В октябре 2020 года Владимиру Путину исполнится 68 лет.

В пятницу, 27 марта, «Левада-центр» сообщал, что вопрос обнуления президентских сроков для действующего главы государства разделил россиян поровну. Одобрение соответствующей президентской поправки парламентом России поддерживают 48% граждан РФ, из них 23% «определённо да». 47% россиян против этого обнуления, из них 30% «определённо нет».

АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иноагентов Минюста.

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Комментарии (20)

alexpv
При единоличной власти в течение 20 лет не может быть никаких достоверных данных. Демократия и гласность закончились 10 лет назад,вертикаль насколько жестко зафиксирована, что все схвачено. И статистика в том числе.
Полагаю, что к 2036 году, пока Путин будет у власти по данным ВЦИОМ процент тех, кто считает, что "жить стало лучше, жить стало веселее" приблизится к 100%.
Правда непонятно, то ли мы помрем от короновируса, то ли от нищеты и голода, от того что будем сидеть по домам и не работать))
Uncle
Я тоже поддерживаю, хочу чтобы быстро.
SanNik
опросы, проводимые ВЦИОМ, говорят только о плохой репутации и низкой квалификации сотрудников данной компании, а не о положение дел в опрашиваемом секторе.
В СССР тоже все любили КомПартию, ГенСека и не было секса - но дети рождались постоянно так что нынешним властям можно только мечтать.
А опросы - ну так как у нас умеют "считать" путинские эксперты - всем известно. Если надо - в результате опроса выяснится, что крокодил на самом деле красный, потому что так сказал Путин. Ни крокодилу, ни Путину от этого опроса ни холодно, ни жарко - а ВЦИОМ насосал на премию.
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