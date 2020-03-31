По данным на 29 марта, за поправку в Конституцию, которая снимает ограничения «для занимавшего или занимающего должность президента РФ участвовать в качестве кандидата на следующих выборах президента РФ», выступают 57% граждан РФ. За неделю до этого «обнуление» для президента поддерживал 51% россиян.

Несмотря на развитие ситуации с коронавирусом в России, количество россиян, которые поддерживают обнуление президентских сроков для Владимира Путина, растёт. Об этом во вторник, 31 марта, сообщает ВЦИОМ.

На те же 6% в течение четвёртой календарной недели марта 2020 года уменьшилось количество тех, кто не готов поддерживать уже легализованную инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой. 22 марта против обнуления выступали 39% россиян, а 29 марта уже лишь 33%, утверждает государственная служба социологии.



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22 и 29 марта по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.



В минувший понедельник не зависимая от государства социологическая служба «Левада-центр» сообщила, что большинство россиян выступают за распространение и на президента РФ ограничения на предельный возраст для госслужащих. 35% респондентов считают, что ограничение должно быть привязано к достижению президентом пенсионного возраста. Ещё 23% заявили об ограничении в 70 лет, «как у госслужащих». Каждый четвертый россиянин (26%) полагает, что вводить возрастной ценз для президента в России не нужно. В октябре 2020 года Владимиру Путину исполнится 68 лет.

