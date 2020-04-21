Многокилометровая очередь из автомобилей выстроилась во вновь открывшийся «Макдоналдс» во Франции
Возобновление работы ресторана McDonald's во Франции собрало многокилометровую пробку из соскучившихся по фастфуду водителей. Некоторым пришлось ждать своей очереди несколько часов.
Как сообщает 21 апреля телеканал BFMTV, новость об открытии ресторана «Макдоналдс» в коммуне Муасси-Крамайель в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс 20 апреля разлетелась, как лесной пожар. Речь идет о ресторане, где обслуживают автомобилистов.
Множество водителей отправились туда и до самого вечера выстраивались в многокилометровую очередь к окошку приема и выдачи заказов. Сообщается, что некоторые стояли в этой очереди около трех часов.
La réouverture du Mcdo de Lieusaint-Moissy #mcdo pic.twitter.com/52keTxeLhD— Itachi Uchiha (@127_la_ville) April 20, 2020
Режим изоляции в связи с пандемией коронавируса во Франции был продлен до 11 мая, пишут РИА Новости. Затем, если позволит эпидемиологическая ситуация, в стране планируют постепенно выходить из карантина. Строгие ограничения на передвижение введены во Франции с 17 марта, закрыты учебные заведения, непродовольственные магазины, кинотеатры, музеи, парки, кафе и рестораны, хотя работа точек общепита в режиме доставки или на вынос разрешается.