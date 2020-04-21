FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +6
76.26р82.62р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
21.04.2020 19:49
3
Печать

Многокилометровая очередь из автомобилей выстроилась во вновь открывшийся «Макдоналдс» во Франции

Возобновление работы ресторана McDonald's во Франции собрало многокилометровую пробку из соскучившихся по фастфуду водителей. Некоторым пришлось ждать своей очереди несколько часов.

Как сообщает 21 апреля телеканал BFMTV, новость об открытии ресторана «Макдоналдс» в коммуне Муасси-Крамайель в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс 20 апреля разлетелась, как лесной пожар. Речь идет о ресторане, где обслуживают автомобилистов.

Множество водителей отправились туда и до самого вечера выстраивались в многокилометровую очередь к окошку приема и выдачи заказов. Сообщается, что некоторые стояли в этой очереди около трех часов.

Режим изоляции в связи с пандемией коронавируса во Франции был продлен до 11 мая, пишут РИА Новости. Затем, если позволит эпидемиологическая ситуация, в стране планируют постепенно выходить из карантина. Строгие ограничения на передвижение введены во Франции с 17 марта, закрыты учебные заведения, непродовольственные магазины, кинотеатры, музеи, парки, кафе и рестораны, хотя работа точек общепита в режиме доставки или на вынос разрешается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

WuhanRockCafe
В Турции наблюдал не раз: отечественный турист налегает на оллинклюзив, а неруские на бифштекс с фри и "сок"
Киркор_Филиппов
А говорят французкая кухня....
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний