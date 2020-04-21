Возобновление работы ресторана McDonald's во Франции собрало многокилометровую пробку из соскучившихся по фастфуду водителей. Некоторым пришлось ждать своей очереди несколько часов.



Как сообщает 21 апреля телеканал BFMTV, новость об открытии ресторана «Макдоналдс» в коммуне Муасси-Крамайель в департаменте Сена и Марна столичного региона Иль-де-Франс 20 апреля разлетелась, как лесной пожар. Речь идет о ресторане, где обслуживают автомобилистов.

Множество водителей отправились туда и до самого вечера выстраивались в многокилометровую очередь к окошку приема и выдачи заказов. Сообщается, что некоторые стояли в этой очереди около трех часов.