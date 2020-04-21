«Мы их душим, душим, а их больше и больше». Восемь 85-летних петербуржцев отдали более 1 млн по просьбе «внуков»

«Мошеннический» отдел петербургского главка задержал очередных подозреваемых в обмане пенсионеров. Им вменяется серия из восьми эпизодов, в каждом из которых они представлялись родственниками своих жертв. Все потерпевшие родились за несколько лет до начала Великой Отечественной. «Фонтанка» услышала, что телефонные мошенники на полную используют сегодняшние реалии. По информации нашего издания, в ночь на 21 апреля следствие ГУ МВД задержало на двое суток трех молодых людей. Всем вменяется мошенничество, жанр которого известен уже минимум пару десятилетий. По версии следствия, они звонили на стационарные телефоны очень пожилых петербуржцев, представлялись их внуками, а запутав стариков, выпрашивали крупные суммы, якобы в долг на пару дней. При этом рассказывая, что сами попали в какую-то сложную ситуацию, поэтому за деньгами срочно должен приехать незнакомый старикам человек.

Начало этой серии датируется концом января этого года. Тогда, 28-го числа, 88-летнюю петербурженку в Калининском районе обманули на 100 тысяч рублей. Повторный эпизод произошел на следующий день: 29 января в том же районе другую 88-летнюю пенсионерку так же обманули на 100 тысяч. 14 февраля таким же образом отобрали 150 тысяч у 86-летнего горожанина, а 19 февраля в Калининском районе аналогично пострадал на 150 тысяч 87-летний мужчина. В марте произошло уже три таких же случая: всем потерпевшим исполнилось за 86 лет, и с каждого мошенники получили по 200 тысяч рублей. Последнее же преступление этой группы датируется 14 апреля, где ушло 150 тысяч.По данным «Фонтанки», их задержали непосредственно в машине, когда они прозванивали очередную жертву. Это некто 27-летний Арарат Закарян из Армении, 27-летний Мусафиров из Узбекистана и примкнувший к ним петербуржец Филипп Евдокимов.

Если у кого-то есть к ним претензии, то уголовный розыск просит позвонить на «02».

В период пандемии подобные группы мошенников только активизировались. Так, накануне «Фонтанка» сообщала о задержании злоумышленников, орудовавших под видом медицинских работников , а 14 апреля в Петербурге были задержаны те, кто решили изображать представителей Центробанка. По словам сотрудников полиции, таких бригад в Петербурге становится все больше. Управление уголовного розыска в начале апреля при помощи МЧС уже рассылало смс-предупреждения, в данное время ГУ МВД договаривается с общественными организациями, чтобы размещать в парадных соответствующие объявления.