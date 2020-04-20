Двоих студентов 19 лет из Петербурга и Луги задержали на улице Композиторов. Они пытались сыграть на страхе петербуржцев перед коронавирусом, но им выпала статья.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 20 апреля, двое молодых людей нарядились в униформу медработника и форму полицейского и пытались похитить деньги у жильца дома на севере Петербурга. В пятницу они пришли в одну из квартир дома на улице Композиторов, 33. Дверь открыл 30-летний мужчина. Ряженые предложили хозяину квартиры провести якобы дезинфекцию помещений. За услуги просили 3 тысячи рублей. Однако мужчине показалось странным такое предложение, и он позвонил в полицию.

