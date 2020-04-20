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20.04.2020 13:53
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Двум студентам в белом халате и форме полиции не дали провести дезинфекцию в квартире на севере Петербурга

Двоих студентов 19 лет из Петербурга и Луги задержали на улице Композиторов. Они пытались сыграть на страхе петербуржцев перед коронавирусом, но им выпала статья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 20 апреля, двое молодых людей нарядились в униформу медработника и форму полицейского и пытались похитить деньги у жильца дома на севере Петербурга. В пятницу они пришли в одну из квартир дома на улице Композиторов, 33. Дверь открыл 30-летний мужчина. Ряженые предложили хозяину квартиры провести якобы дезинфекцию помещений. За услуги просили 3 тысячи рублей. Однако мужчине показалось странным такое предложение, и он позвонил в полицию.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Выехавший на место наряд задержал пару у дома.

В отделе, куда их доставили для разбирательства, молодые люди рассказали, что купили форму медработника и полицейского в Интернете.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Если вы пострадали от деятельности данных молодых людей, позвоните по телефону 02.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за событиями, связанными с коронавирусом, в мире и Петербурге.

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Комментарии (3)

lenten
Студентам скучно стало на дистанционном обучении.
alexpv
А вроде как и состава преступления нет. Они же не ограбили. Может и правда хотели за 3 тысячи дезинфекцию провести.
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