Двум студентам в белом халате и форме полиции не дали провести дезинфекцию в квартире на севере Петербурга
Двоих студентов 19 лет из Петербурга и Луги задержали на улице Композиторов. Они пытались сыграть на страхе петербуржцев перед коронавирусом, но им выпала статья.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 20 апреля, двое молодых людей нарядились в униформу медработника и форму полицейского и пытались похитить деньги у жильца дома на севере Петербурга. В пятницу они пришли в одну из квартир дома на улице Композиторов, 33. Дверь открыл 30-летний мужчина. Ряженые предложили хозяину квартиры провести якобы дезинфекцию помещений. За услуги просили 3 тысячи рублей. Однако мужчине показалось странным такое предложение, и он позвонил в полицию.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Выехавший на место наряд задержал пару у дома.
В отделе, куда их доставили для разбирательства, молодые люди рассказали, что купили форму медработника и полицейского в Интернете.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Если вы пострадали от деятельности данных молодых людей, позвоните по телефону 02.
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